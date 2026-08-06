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2026 fındık fiyatları açıklandı mı? TMO fındık fiyatları

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2026 fındık fiyatları açıklandı mı? TMO fındık fiyatları
Fotoğraf Başlığı 2026 fındık fiyatları açıklandı mı? TMO fındık fiyatları

2026 fındık hasadı öncesinde gözler Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) gelecek alım fiyatı açıklamasına çevrildi. Karadeniz'de hasat tarihleri yaklaşırken üreticiler, TMO'nun yeni sezon kabuklu fındık alım fiyatlarını açıklanacağı tarihi araştırıyor.

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Giresun, Ordu, Trabzon, Sakarya, Düzce ve Zonguldak başta olmak üzere fındık üretiminin yoğun olduğu illerde hasat hazırlıkları sürüyor. 2026 ürünü fındık için resmi alım fiyatının henüz açıklanmamış olması nedeniyle üreticiler TMO'dan gelecek duyuruya odaklandı. Peki, 2026 fındık fiyatları açıklandı mı? TMO fındık alım fiyatları ne zaman belli olacak?

2026 FINDIK FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

2026 yılına ilişkin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kabuklu fındık alım fiyatları henüz açıklanmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile TMO tarafından yeni sezon fiyatına ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı.

2026 fındık fiyatları açıklandı mı? TMO fındık fiyatları
Başlık Resmi2026 fındık fiyatları açıklandı mı? TMO fındık fiyatları

Karadeniz Bölgesi'nde hasat takvimi ise netleşmeye başladı. Giresun ve Trabzon'da sahil kesiminde fındık hasadı 8 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Ordu'da da rakıma göre hasat tarihleri Ağustos ayı boyunca kademeli olarak uygulanacak. Hasadın başlamasıyla birlikte gözler TMO'nun açıklayacağı alım fiyatlarına çevrilmiş durumda. Geçen yıl TMO, 2025 ürünü fındık alım fiyatlarını 5 Ağustos tarihinde açıklamıştı. Bu nedenle üreticiler, 2026 sezonu fiyatlarının da Ağustos ayının ilk günlerinde ilan edilmesini bekliyor.

2026 fındık fiyatları açıklandı mı? TMO fındık fiyatları
Başlık Resmi2026 fındık fiyatları açıklandı mı? TMO fındık fiyatları

GEÇEN SENE FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLMUŞTU?

2025-2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, Giresun kalite için kilogram başına 200 lira, levant kalite için kilogram başına 195 lira oldu. Yüksek randımanlı fındığa (yüzde 50 randıman üzerindeki her artı 1 randıman için) Giresun kalitede kilogram başına 4 lira, levant kalitede kilogram başına 3,90 lira ilave fiyat verildi.

2026 fındık fiyatları açıklandı mı? TMO fındık fiyatları
Başlık Resmi2026 fındık fiyatları açıklandı mı? TMO fındık fiyatları

2026 sezonunda açıklanacak fiyatların da hasat döneminin başlamasıyla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı ile TMO tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Fiyat duyurusunun ardından randevulu alım süreci ve teslim takvimi de ayrıca ilan edilecek.

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Editör : İREM ÖZCAN
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