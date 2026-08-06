"Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında 2026/2 İller Arası Aile Hekimliği Yerleştirme İşlemi" için yazılı duyuru paylaşıldı. Tercih başvuruları 6 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar EKİP sistemi üzerinden yapıldı. Başvuru süreci ardından gözler atama takvimine çevrildi. Peki, 2026/2 iller arası aile hekimliği atamaları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından 2026/2 İller Arası Aile Hekimliği Yerleştirme İşlemi kapsamında ilan metni, yerleştirme takvimi ve münhal pozisyonlar yayımlanmıştı. Takvimde 2026/2 iller arası aile hekimliği atama tarihine yer verildi. Sağlık Bakanlığı Entegre Kurumsal İşlem Platformu-EKİP üzerinden alınan tayin başvuru sonuçları, yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

2026/2 İller arası aile hekimliği yerleştirme takvimi açıklandı! Aile hekimliği atamaları ne zaman?

İLLER ARASI AİLE HEKİMLİĞİ ATAMA TAKVİMİ

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından, 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü inceleme sonucunda başvurusu reddedilen adaylar EKİP üzerinden ilan edilecek. Ret kararına itiraz etmek isteyen adaylar ise 17-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında saat 18.00'e kadar hizmet puanına ilişkin itirazlarını yine EKİP üzerinden iletebilecek.

Yerleştirme komisyonunun son değerlendirmesinin ardından kabul ve ret listeleri 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü EKİP üzerinden yayımlanacak.

130. Dönem DHY yerleştirme işlemi ise 25 Ağustos 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Yerleştirme yeri ve saati, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

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