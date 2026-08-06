Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

71 ilde büyük uyuşturucu operasyonu! 844 tutuklama var

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
71 ilde büyük uyuşturucu operasyonu! 844 tutuklama var

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik 71 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 1302 şüpheliden 844'ünün tutuklandığını bildirdi.

Kaydet
a- | +A

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince 71 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

844 KİŞİ TUTUKLANDI

Son 10 günde düzenlenen operasyonlarda, 832 kilogram uyuşturucu ile 425 bin 419 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu kapsamda, 1302 şüpheli yakalanırken, 844'ü tutuklandı, 140'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Açıklamada, operasyonun detaylarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"1955 ekip, 4 bin 800 personel, 17 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Gençlerimizin geleceğini korumak, ailelerimizin huzurunu sağlamak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul edecek
Kaydet
YouTube'da akıllara durgunluk veren kanal! Ebeveynlerin tepkisi giderek artıyor
YouTube'da akıllara durgunluk veren kanal! Ebeveynlerin tepkisi giderek artıyor
Kaydet
Borsa nasıl açıldı? 6 Ağustos 2026 BİST 100 beklentileri
Borsa nasıl açıldı? 6 Ağustos 2026 BİST 100 beklentileri
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.