Borsa nasıl açıldı? 6 Ağustos 2026 BİST 100 beklentileri

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi yeni güne sınırlı bir primle 13.729 puandan başladı. Analistler kısa vadede 13.500 desteğine dikkat çekerken, bu seviye üzerinde kalıcılık halinde 14.000’in yeniden radara girebileceği yorumu öne çıktı.

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 6 Ağustos 2026 işlemlerine 0,19 gibi sınırlı bir primle 13.729 puandan başladı. Kuveyt Türk Yatırım tarafından yayımlanan analizde; BİST 100 endeksinde teknik açıdan 13.500 seviyesinin kısa ve orta vadeli görünüm açısından kritik eşik olarak öne çıktığına işaret edildi.

Raporda “Endeksin bu seviye üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yeniden güçlenen momentumla birlikte 14.000 ve 14.500 puan seviyelerine yönelik hareket alanının oluşabileceğini değerlendiriyoruz. Satış baskısının artması durumunda 12.750 bölgesinin gündeme gelmesi mümkün olabilir” denildi.

BU BAŞLIKLARA DİKKAT

Analizde “Borsa İstanbul’da orta ve uzun vadeli fiyatlama dinamikleri üzerinde etkili olabilecek başlıklar arasında küresel risk iştahı, jeopolitik gelişmeler, yurt içi makroekonomik görünüm ve para politikası süreci öne çıkmaktadır. Küresel tarafta özellikle jeopolitik gelişmelerin seyrinin, risk iştahı üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Orta Doğu başta olmak üzere küresel ölçekte görülen jeopolitik riskler, enerji fiyatları, gelişmekte olan ülke varlıklarına yönelik fon akımları ve küresel piyasalardaki oynaklık üzerinden Borsa İstanbul üzerinde de etkisini sürdürüyor” görüşü aktarıldı.

RİSK PRİMİ VE YABANCI İLGİSİ

Risklerin azalması halinde gelişmekte olan piyasalara yönelik sermaye akımlarının güçlenebileceği ve bunun da Türkiye piyasaları açısından destekleyici bir ortam oluşturabileceğine dikkat çekilen raporda, “Yurt içi tarafta ise ekonomi politikalarına yönelik beklentiler ve haber akışı piyasaların yakından takip edeceği başlıklar arasında yer almaya devam edecektir. Özellikle ekonomik programın uygulanma süreci, politika yönüne ilişkin beklentiler ve piyasa güvenini etkileyebilecek gelişmeler, risk primi ve yabancı yatırımcı ilgisi açısından belirleyici olacaktır” ifadelerine yer verildi.

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PARA POLİTİKASI

Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz patikası ve enflasyon görünümündeki gelişmelerin de Borsa İstanbul’un orta ve uzun vadeli performansı açısından kritik önem taşıdığı vurgulanarak, “Enflasyonda kalıcı düşüş eğiliminin devam etmesi ve para politikasında öngörülebilirliğin korunması halinde, Türk varlıklarına yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin güçlenmesi ve risk priminde iyileşmenin sürebileceğini öngörüyoruz. Bununla birlikte küresel merkez bankalarının para politikası kararlarının da yakından takip edilmesi kritik önem taşıyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler, gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik fon akımlarının yönü açısından kritik öneme sahip” uyarıları yapıldı.

REZERVLER VE BİLANÇOLAR

Küresel faizlerin aşağı yönlü bir eğilim göstermesinin de gelişmekte olan piyasalar açısından destekleyici bir faktör olarak öne çıkabileceği ifade edilirken “Önümüzdeki dönemde ayrıca Türkiye’nin kredi görünümüne ilişkin değerlendirmeler, yabancı yatırımcı pozisyonlanması, rezerv görünümündeki gelişmeler ve şirket kârlılıkları BİST 100 endeksinin uzun vadeli trendi açısından takip edilmesi gereken önemli başlıklar arasında yer almaktadır” yorumu paylaşıldı.

| Kaynak: EKONOMİ SERVİSİ Editör : ÖMER FARUK BİNGÖL Kaynak: EKONOMİ SERVİSİ

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