Petrol kesildi, elektrik çöktü, şimdi de CIA girdi: ABD'den Küba'yı içeriden karıştırma planı!

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Küba hükümeti üzerindeki baskıyı artırmak ve adaya yönelik istihbarat operasyonlarını genişletmek amacıyla gizli bir görev gücü kurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Nicolas Maduro’nun Venezuela'dan kaçırılması ve İran savaşı sonrasında tırmandırdığı askeri söylemlerden Küba da payını aldı.

Aylardır ağır ekonomik ve askeri baskı altında tutulan ada ülkesinde, şimdi de ABD'nin ajan faaliyetlerini hat safhaya çıkardığı haberleri gündeme geldi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Küba hükümeti üzerindeki baskıyı artırmak ve adaya yönelik istihbarat operasyonlarını genişletmek amacıyla gizli bir görev gücü kurdu.

New York Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre teşkilat insan istihbaratı, siber operasyonlar ve gizli etki faaliyetleri için bölgeye ciddi miktarda mali ve teknik kaynak aktarmaya başladı.

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Yeni kurulan görev gücünün kadrosuna saha ajanları, analistler ve siber uzmanlar dahil edildi. Birimin öncelikli görevi Küba’nın siyasi elitleri arasında çatlaklar oluşturmak ve Washington karşıtı yetkililerin yerine ABD ile uzlaşmaya açık isimlerin gelmesini sağlamak olarak belirlendi.

CIA ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

ENERJİ ABLUKASI DEVAM EDİYOR

Washington yönetiminin Küba’ya yönelik baskı hattı, ada ülkesine giden Venezuela petrolünün kesilmesi ve limanların abluka altına alınmasıyla sertleşti. ABD ablukası nedeniyle ciddi bir enerji krizine sürüklenen adada, ulusal elektrik şebekesinin çökmesi sonucu ülke çapında dev kesintiler meydana geldi.

Öte yandan iddialara göre ABD ordusu, Küba’ya karşı olası bir askeri harekâtın seçeneklerini masaya yatırdı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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