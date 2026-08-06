ÖZEL | Sturm Graz’ın eski hocası, Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi: Hak edilmiş bir zafer

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı sahasında 2-0 mağlup etti. Temsilcimiz, Anderson Talisca ve Mason Greenwood’un golleriyle tur için büyük avantaj yakaladı. Bir dönem Avusturya ekibinde görev yapan teknik direktör Günther Neukirchner, mücadele sonrası Türkiye Gazetesi’nin sorularını cevapladı. Deneyimli çalıştırıcı, her iki takımın performansıyla ilgili önemli tespitlerde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'ünvü eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Avusturya ekibi Sturm Graz kozlarını paylaştı. Rakibini 2-0’la geçerek önemli bir galibiyet alan sarı-lacivertliler, 11 Ağustos Salı günü deplasmanda oynanacak rövanş öncesi moral buldu. Sturm Graz’ın eski çalıştırıcısı Günther Neukirchner, Chobani Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşmayla ilgili Türkiye Gazetesi’ne değerlendirmelerini aktardı. Neukirchner, rövanşa ayrı bir parantez açtı.

Günther Neukirchner

"FENERBAHÇE'NİN YETENEKLİ OYUNCULARI VAR"

İlk olarak Fenerbahçe’nin oyun sisteminden bahseden Günther Neukirchner, sarı-lacivertlilerin yetenekli oyuncularıyla hak edilmiş bir galibiyete imza attıklarını belirtti.

Neukirchner, “Fenerbahçe'nin teknik olarak çok yetenekli oyuncuları var. Takımın topa hakimiyeti yüksek, pozisyon oyunu iyi ve tüm hatlarda etkili hareketler sergiliyorlar. Topu ve rakiplerini kontrol altında tuttular. İlk yarıda çok etkiliydiler; çok sayıda net pozisyon üretmeseler de iki gol bulmayı başardılar. Ayrıca baskı altındayken de iyi çözümler buldular. İkinci yarıda takımımız oyunda daha iyi bir performans sergiledi; çünkü bir yandan Fenerbahçe’nin ufak tefek fiziksel sorunları vardı. Ama bence bu normal, çünkü şimdiye kadar uzun bir hazırlık dönemi geçirmemişlerdi. Öte yandan topa sahip olma oranları ilk yarıdaki kadar iyi değildi. Sonuç olarak Fenerbahçe için hak edilmiş bir zafer oldu” diye konuştu.

“ÖNE ÇIKAN İSİM SKRINIAR OLDU”

Sarı-lacivertlilerin karşılaşmada etkileyici performans sergileyerek dikkat çeken isimlerine vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, “Fenerbahçe takımında bugün Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu gibi birçok oyuncu iyi performans sergiledi. Ama şahsen benim için öne çıkan bir oyuncu vardı: O da Skriniar'dı. Bana göre her düelloyu o kazandı, olağanüstü bir zihniyete, vücut diline ve tutkuya sahip bir oyuncuydu. Takımı ve taraftarları sürekli ateşliyordu. Takım içinde tam anlamıyla bir liderdi” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile Sturm Graz, Chobani Stadı'nda karşılaştı. Sturm Graz oyuncuları, maçın ardından taraftarını selamladı.

“FENERBAHÇE’NİN YOĞUN BASKISINA KARŞI KOYAMADIK”

Fenerbahçe’nin stadyum atmosferini övgüyle anlatan ve taraftar baskısına da değinen Günther Neukirchner, şöyle devam etti:

Böyle fanatik taraftarları çok iyi biliyoruz; futbolu seviyorlar ve her zaman takımlarını destekliyorlar. Bu hoşuma gidiyor. Avusturya'da oyuncularımız, sürekli olarak böylesine etkileyici stadyumlarda oynamaya alışkın değiller. Bu, genç oyuncularımız için yeni bir durumdu ve belki de bu yüzden maçın başında Fenerbahçe’nin yoğun baskısına karşı koymanın doğru yolunu bulamadık. Şahsen ben futbol oynadığım dönemde, ev sahibi takımın bu kadar büyük bir desteğiyle böyle stadyumlarda oynamayı çok severdim. Ancak bunun genç oyuncularımız için önümüzdeki uluslararası maçlar adına iyi bir ders olduğunu düşünüyorum.

“İYİ BİR TOP HAKİMİYETİ SAĞLAMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİ”

Mücadele boyunca tutuk bir oyun ortaya koyan Sturm Graz’ın performansını değerlendiren 54 yaşındaki çalıştırıcı, “Fenerbahçe'nin üstün kalitesi nedeniyle takımımız için zor bir maçtı. Özellikle maçın başında topu korumakta ve ikinci topları kazanmakta zorlandık. Bizim için herhangi bir rahatlama olmadı ve iyi bir top hakimiyeti sağlamamız mümkün değildi. İkinci yarıda bu durum değişti, biraz daha iyi iş birlikleri yaptık ama büyük fırsatlar yaratamadık. Bu nedenle sonuç kabul edilebilirdi” sözlerini sarf etti.

“EN BÜYÜK FAVORİ HALA FENERBAHÇE”

11 Ağustos Salı günü Avusturya’da oynanacak rövanş maçına da değinen tecrübeli antrenör, son olarak şunları söyledi:

Graz'da küçük bir stadyumumuz var ama Avusturya'nın en iyi taraftarlarına sahibiz, bu yüzden takımımızı baştan sona destekleyecekler. Bu durum özellikle takımımızdaki genç oyuncularımız için çok önemli olacak. 2-0 gerideyiz. Sonuç, bu akşamki oyunumuzdan daha iyi. Küçük bir şansımız var ama en büyük favori hala Fenerbahçe. Bence küçük bir şans, şansınızın hiç olmamasından daha iyidir. Ayrıca takımımızın yüreğini ve tutkusunu ortaya koyacağını, sahada varını yoğunu vereceğini biliyorum. Bakalım neler olacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MUHAMMET DUMAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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