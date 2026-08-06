Tasarruf Ortağım
close
Ana Sayfa Yatırım Haberleri Kâr Payı Oranları Sektörden Haberler Finans Rehberi
BIST 100 13.676 %0,20
DOLAR/TL 47,5952 %0,06
EURO/TL 55,0657 %0,10
ALTIN/GR 6.531,05 %0,54
BİTCOİN 64.888,00 %0,06
TASARRUF ORTAĞIM

Borsanın 4 devi için 50 hedef fiyat! ASELS, THYAO, TUPRS ve FROTO…

Borsada bilançolar gelmeye devam ediyor. Büyük şirketlerinin ikinci çeyrek finansal tabloları da yavaş yavaş belli oluyor. Bu hafta açıklanan Aselsan, Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ ve Ford Otosan’ın bilançolarının ardından, bu şirket hisselerine yönelik aracı kurumlardan toplam 50 adet hedef fiyat raporu geldi. İşte açıklanan finansal sonuçlar ve hedef fiyatlar…

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %0,11 gibi sınırlı bir primle 13.703 puandan kapanış yaptı. Endeks gün içerisinde en düşük 13.564 seviyesini de test etti ve kapanış itibarıyla analistlerin kritik destek olarak gösterdiği 13.500-13.600 bandını üzerinde tutunmayı başardı.

Borsanın 4 devi için 50 hedef fiyat! ASELS, THYAO, TUPRS ve FROTO…
Başlık ResmiBorsanın 4 devi için 50 hedef fiyat! ASELS, THYAO, TUPRS ve FROTO…

Orta Doğu’daki pozitif gelişmeler ve petrol fiyatlarının seyri borsada da yakından takip edilirken, Hürmüz Boğazı’nı tamamen açacak muhtemel bir anlaşmanın piyasadaki iyimserliği artırabileceği ifade ediliyor. Bu durumda endekste ilk etapta 14.000’e varabilecek yükselişin yaşanabileceği aktarılıyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Faizsiz 800 bin TL araç finansmanı! Teslimat ne zaman, taksitler kaç TL?
TASARRUF ORTAĞIM

Faizsiz 800 bin TL araç finansmanı! Teslimat ne zaman, taksitler kaç TL?

BİLANÇOLAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan piyasada bilançolar da gelmeye devam ediyor. Borsanın büyük şirketlerinin ikinci çeyrek finansal tabloları yavaş yavaş belli olurken, bu hafta açıklanan Aselsan, Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ ve Ford Otosan şirketlerinin bilançolarının ardından 1 günde 50 hedef fiyat raporu geldi.

Borsanın 4 devi için 50 hedef fiyat! ASELS, THYAO, TUPRS ve FROTO…
Başlık ResmiBorsanın 4 devi için 50 hedef fiyat! ASELS, THYAO, TUPRS ve FROTO…

FROTO (FORD OTOSAN)

Ford Otosan 2026 yılının ikinci çeyreğinde piyasa tahminlerini aşarak 4,5 milyar TL net kâr açıkladı. 5 Ağustos işlemlerini 80,45 TL’den tamamlayan FROTO’da gelecek 12 aylık dönem için bilanço sonrası hedef fiyat tahminleri şöyle:

Yatırım KuruluşuFiyat
Ak Yatırım170,00 TL
Marbaş Yatırım168,00 TL
Gedik Yatırım160,13 TL
İş Yatırım152,50 TL
GCM Yatırım148,50 TL
Ahlatcı Yatırım146,70 TL
Tera Yatırım140,70 TL
Yapı Kredi Yatırım140,00 TL
Tacirler Yatırım132,00 TL
Şeker Yatırım130,00 TL
Halk Yatırım126,00 TL
İnfo Yatırım124,50 TL
Vakıf Yatırım124,00 TL
Deniz Yatırım115,00 TL
Alnus Yatırım110,49 TL

THYAO (TÜRK HAVA YOLLARI)

Türk Hava Yolları, ikinci çeyrekte 197 milyon dolar net kâr açıkladı. Bilanço beklenti altında kalırken, 5 Ağustos’ta 314 TL’den kapanış yapan THYAO için aracı kurumlardan gelen son hedef fiyatlar şöyle:

Yatırım FirmasıFiyat (TL)
Ziraat Yatırım508,50
GCM Yatırım502,00
Gedik Yatırım483,00
Marbaş Yatırım474,00
Garanti BBVA Yatırım456,00
Vakıf Yatırım450,00
Şeker Yatırım445,00
Deniz Yatırım404,90
Alnus Yatırım404,65
Ak Yatırım330,00

ASELS (ASELSAN)

Aselsan, ikinci çeyrekte 8,5 milyar TL net kâr açıklayarak piyasa beklentilerini aştı. Şirketin siparişlerinin 23,2 milyar dolar seviyesine yükselmesi dikkat çekti. Dün 346,75 TL’den kapanış yapan ASELS için aracı kurumlardan gelen hedef fiyat raporları şöyle:

KurumFiyat (TL)
Halk Yatırım551,80
Vakıf Yatırım541,00
Kuveyt Türk534,50
Ziraat Yatırım495,00
Şeker Yatırım495,00
Garanti BBVA Yatırım490,00
Ak Yatırım480,00
İş Yatırım450,00
Ahlatcı Yatırım446,00
Yapı Kredi Yatırım400,00
Deniz Yatırım341,00

TUPRS (TÜPRAŞ)

Petrol fiyatlarındaki yükselişi arkasına alan TÜPRAŞ, ikinci çeyrekte 45,9 milyar TL net kâr elde etti. Tahminlerin üzerinde gerçekleşen kârlılık yıllık bazda %291 arttı. Dünü 303,75 TL’den tamamlayan TUPRS için aracı kurumlardan gelen hedef fiyatlar şöyle:

Yatırım ŞirketiFiyat (TL)
Tera Yatırım470,90
Ak Yatırım460,00
Gedik Yatırım436,80
Ziraat Yatırım430,00
QNB Finansinvest425,00
Deniz Yatırım423,00
GCM Yatırım412,00
Kuveyt Türk390,20
Trive Yatırım379,00
İş Yatırım372,00
Alnus Yatırım367,03
Garanti BBVA Yatırım367,30
Şeker Yatırım355,76
Tacirler Yatırım352,00

Önemli Uyarı: Bu içerik borsada gerçekleşen fiyat hareketleri, KAP bildirimleri ve aracı kurum raporları referans alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.

Yayın Tarihi |