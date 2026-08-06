Borsanın 4 devi için 50 hedef fiyat! ASELS, THYAO, TUPRS ve FROTO…
Borsada bilançolar gelmeye devam ediyor. Büyük şirketlerinin ikinci çeyrek finansal tabloları da yavaş yavaş belli oluyor. Bu hafta açıklanan Aselsan, Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ ve Ford Otosan’ın bilançolarının ardından, bu şirket hisselerine yönelik aracı kurumlardan toplam 50 adet hedef fiyat raporu geldi. İşte açıklanan finansal sonuçlar ve hedef fiyatlar…
Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %0,11 gibi sınırlı bir primle 13.703 puandan kapanış yaptı. Endeks gün içerisinde en düşük 13.564 seviyesini de test etti ve kapanış itibarıyla analistlerin kritik destek olarak gösterdiği 13.500-13.600 bandını üzerinde tutunmayı başardı.
Orta Doğu’daki pozitif gelişmeler ve petrol fiyatlarının seyri borsada da yakından takip edilirken, Hürmüz Boğazı’nı tamamen açacak muhtemel bir anlaşmanın piyasadaki iyimserliği artırabileceği ifade ediliyor. Bu durumda endekste ilk etapta 14.000’e varabilecek yükselişin yaşanabileceği aktarılıyor.
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BİLANÇOLAR DEVAM EDİYOR
Öte yandan piyasada bilançolar da gelmeye devam ediyor. Borsanın büyük şirketlerinin ikinci çeyrek finansal tabloları yavaş yavaş belli olurken, bu hafta açıklanan Aselsan, Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ ve Ford Otosan şirketlerinin bilançolarının ardından 1 günde 50 hedef fiyat raporu geldi.
FROTO (FORD OTOSAN)
Ford Otosan 2026 yılının ikinci çeyreğinde piyasa tahminlerini aşarak 4,5 milyar TL net kâr açıkladı. 5 Ağustos işlemlerini 80,45 TL’den tamamlayan FROTO’da gelecek 12 aylık dönem için bilanço sonrası hedef fiyat tahminleri şöyle:
|Yatırım Kuruluşu
|Fiyat
|Ak Yatırım
|170,00 TL
|Marbaş Yatırım
|168,00 TL
|Gedik Yatırım
|160,13 TL
|İş Yatırım
|152,50 TL
|GCM Yatırım
|148,50 TL
|Ahlatcı Yatırım
|146,70 TL
|Tera Yatırım
|140,70 TL
|Yapı Kredi Yatırım
|140,00 TL
|Tacirler Yatırım
|132,00 TL
|Şeker Yatırım
|130,00 TL
|Halk Yatırım
|126,00 TL
|İnfo Yatırım
|124,50 TL
|Vakıf Yatırım
|124,00 TL
|Deniz Yatırım
|115,00 TL
|Alnus Yatırım
|110,49 TL
THYAO (TÜRK HAVA YOLLARI)
Türk Hava Yolları, ikinci çeyrekte 197 milyon dolar net kâr açıkladı. Bilanço beklenti altında kalırken, 5 Ağustos’ta 314 TL’den kapanış yapan THYAO için aracı kurumlardan gelen son hedef fiyatlar şöyle:
|Yatırım Firması
|Fiyat (TL)
|Ziraat Yatırım
|508,50
|GCM Yatırım
|502,00
|Gedik Yatırım
|483,00
|Marbaş Yatırım
|474,00
|Garanti BBVA Yatırım
|456,00
|Vakıf Yatırım
|450,00
|Şeker Yatırım
|445,00
|Deniz Yatırım
|404,90
|Alnus Yatırım
|404,65
|Ak Yatırım
|330,00
ASELS (ASELSAN)
Aselsan, ikinci çeyrekte 8,5 milyar TL net kâr açıklayarak piyasa beklentilerini aştı. Şirketin siparişlerinin 23,2 milyar dolar seviyesine yükselmesi dikkat çekti. Dün 346,75 TL’den kapanış yapan ASELS için aracı kurumlardan gelen hedef fiyat raporları şöyle:
|Kurum
|Fiyat (TL)
|Halk Yatırım
|551,80
|Vakıf Yatırım
|541,00
|Kuveyt Türk
|534,50
|Ziraat Yatırım
|495,00
|Şeker Yatırım
|495,00
|Garanti BBVA Yatırım
|490,00
|Ak Yatırım
|480,00
|İş Yatırım
|450,00
|Ahlatcı Yatırım
|446,00
|Yapı Kredi Yatırım
|400,00
|Deniz Yatırım
|341,00
TUPRS (TÜPRAŞ)
Petrol fiyatlarındaki yükselişi arkasına alan TÜPRAŞ, ikinci çeyrekte 45,9 milyar TL net kâr elde etti. Tahminlerin üzerinde gerçekleşen kârlılık yıllık bazda %291 arttı. Dünü 303,75 TL’den tamamlayan TUPRS için aracı kurumlardan gelen hedef fiyatlar şöyle:
|Yatırım Şirketi
|Fiyat (TL)
|Tera Yatırım
|470,90
|Ak Yatırım
|460,00
|Gedik Yatırım
|436,80
|Ziraat Yatırım
|430,00
|QNB Finansinvest
|425,00
|Deniz Yatırım
|423,00
|GCM Yatırım
|412,00
|Kuveyt Türk
|390,20
|Trive Yatırım
|379,00
|İş Yatırım
|372,00
|Alnus Yatırım
|367,03
|Garanti BBVA Yatırım
|367,30
|Şeker Yatırım
|355,76
|Tacirler Yatırım
|352,00
Önemli Uyarı: Bu içerik borsada gerçekleşen fiyat hareketleri, KAP bildirimleri ve aracı kurum raporları referans alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.