Borsada bilançolar gelmeye devam ediyor. Büyük şirketlerinin ikinci çeyrek finansal tabloları da yavaş yavaş belli oluyor. Bu hafta açıklanan Aselsan, Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ ve Ford Otosan’ın bilançolarının ardından, bu şirket hisselerine yönelik aracı kurumlardan toplam 50 adet hedef fiyat raporu geldi. İşte açıklanan finansal sonuçlar ve hedef fiyatlar…

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %0,11 gibi sınırlı bir primle 13.703 puandan kapanış yaptı. Endeks gün içerisinde en düşük 13.564 seviyesini de test etti ve kapanış itibarıyla analistlerin kritik destek olarak gösterdiği 13.500-13.600 bandını üzerinde tutunmayı başardı.

Borsanın 4 devi için 50 hedef fiyat! ASELS, THYAO, TUPRS ve FROTO…

Orta Doğu’daki pozitif gelişmeler ve petrol fiyatlarının seyri borsada da yakından takip edilirken, Hürmüz Boğazı’nı tamamen açacak muhtemel bir anlaşmanın piyasadaki iyimserliği artırabileceği ifade ediliyor. Bu durumda endekste ilk etapta 14.000’e varabilecek yükselişin yaşanabileceği aktarılıyor.

BİLANÇOLAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan piyasada bilançolar da gelmeye devam ediyor. Borsanın büyük şirketlerinin ikinci çeyrek finansal tabloları yavaş yavaş belli olurken, bu hafta açıklanan Aselsan, Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ ve Ford Otosan şirketlerinin bilançolarının ardından 1 günde 50 hedef fiyat raporu geldi.

Borsanın 4 devi için 50 hedef fiyat! ASELS, THYAO, TUPRS ve FROTO…

FROTO (FORD OTOSAN)

Ford Otosan 2026 yılının ikinci çeyreğinde piyasa tahminlerini aşarak 4,5 milyar TL net kâr açıkladı. 5 Ağustos işlemlerini 80,45 TL’den tamamlayan FROTO’da gelecek 12 aylık dönem için bilanço sonrası hedef fiyat tahminleri şöyle:

Yatırım Kuruluşu Fiyat Ak Yatırım 170,00 TL Marbaş Yatırım 168,00 TL Gedik Yatırım 160,13 TL İş Yatırım 152,50 TL GCM Yatırım 148,50 TL Ahlatcı Yatırım 146,70 TL Tera Yatırım 140,70 TL Yapı Kredi Yatırım 140,00 TL Tacirler Yatırım 132,00 TL Şeker Yatırım 130,00 TL Halk Yatırım 126,00 TL İnfo Yatırım 124,50 TL Vakıf Yatırım 124,00 TL Deniz Yatırım 115,00 TL Alnus Yatırım 110,49 TL

THYAO (TÜRK HAVA YOLLARI)

Türk Hava Yolları, ikinci çeyrekte 197 milyon dolar net kâr açıkladı. Bilanço beklenti altında kalırken, 5 Ağustos’ta 314 TL’den kapanış yapan THYAO için aracı kurumlardan gelen son hedef fiyatlar şöyle:

Yatırım Firması Fiyat (TL) Ziraat Yatırım 508,50 GCM Yatırım 502,00 Gedik Yatırım 483,00 Marbaş Yatırım 474,00 Garanti BBVA Yatırım 456,00 Vakıf Yatırım 450,00 Şeker Yatırım 445,00 Deniz Yatırım 404,90 Alnus Yatırım 404,65 Ak Yatırım 330,00

ASELS (ASELSAN)

Aselsan, ikinci çeyrekte 8,5 milyar TL net kâr açıklayarak piyasa beklentilerini aştı. Şirketin siparişlerinin 23,2 milyar dolar seviyesine yükselmesi dikkat çekti. Dün 346,75 TL’den kapanış yapan ASELS için aracı kurumlardan gelen hedef fiyat raporları şöyle:

Kurum Fiyat (TL) Halk Yatırım 551,80 Vakıf Yatırım 541,00 Kuveyt Türk 534,50 Ziraat Yatırım 495,00 Şeker Yatırım 495,00 Garanti BBVA Yatırım 490,00 Ak Yatırım 480,00 İş Yatırım 450,00 Ahlatcı Yatırım 446,00 Yapı Kredi Yatırım 400,00 Deniz Yatırım 341,00

TUPRS (TÜPRAŞ)

Petrol fiyatlarındaki yükselişi arkasına alan TÜPRAŞ, ikinci çeyrekte 45,9 milyar TL net kâr elde etti. Tahminlerin üzerinde gerçekleşen kârlılık yıllık bazda %291 arttı. Dünü 303,75 TL’den tamamlayan TUPRS için aracı kurumlardan gelen hedef fiyatlar şöyle:

Yatırım Şirketi Fiyat (TL) Tera Yatırım 470,90 Ak Yatırım 460,00 Gedik Yatırım 436,80 Ziraat Yatırım 430,00 QNB Finansinvest 425,00 Deniz Yatırım 423,00 GCM Yatırım 412,00 Kuveyt Türk 390,20 Trive Yatırım 379,00 İş Yatırım 372,00 Alnus Yatırım 367,03 Garanti BBVA Yatırım 367,30 Şeker Yatırım 355,76 Tacirler Yatırım 352,00

Önemli Uyarı: Bu içerik borsada gerçekleşen fiyat hareketleri, KAP bildirimleri ve aracı kurum raporları referans alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.