Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Mekke ittifakı Netanyahu'yu panikletti: Sosyal medyadan kendini avuttu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Mekke ittifakı Netanyahu'yu panikletti: Sosyal medyadan kendini avuttu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasındaki diplomatik temas, dikkat çeken bir zamanlamayla yeniden gündeme geldi. Modi'nin telefon görüşmesine ilişkin paylaşımına bir gün sonra cevap veren Netanyahu, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı vurgularken, mesajın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından gelmesi dikkat çekti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yapılan karşılıklı açıklamalar, diplomatik gündemde öne çıktı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu'nun kendisini telefonla aradığını duyurdu. Görüşmede, son yıllarda güçlenmeye devam eden Hindistan-İsrail ilişkilerinin ele alındığını belirten Modi, "Hindistan-İsrail Özel Stratejik Ortaklığı" kapsamında kaydedilen gelişmeleri değerlendirdiklerini ifade etti.

Modi ayrıca, görüşmede Orta Doğu'daki mevcut durum hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarını açıkladı.

Hindistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise tarafların, savunma, teknoloji, ticaret ve diğer alanlar başta olmak üzere ikili iş birliğini karşılıklı fayda temelinde daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını yinelediği bildirildi. Açıklamada, liderlerin temaslarını sürdürme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Netanyahu
DÜNYA

Netanyahu'dan dünyaya rest! "Hamas silah bırakmadan çekilmeyeceğiz"

NETANYAHU'DAN BİR GÜN SONRA CEVAP

Netanyahu, Modi'nin paylaşımına bir gün sonra X hesabı üzerinden cevap verdi. İsrail Başbakanı, "Teşekkürler dostum, Hindistan Başbakanı Narendra Modi. Birlikte İsrail ile Hindistan arasındaki bağı güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun paylaşımının, kısa süre önce imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından gelmesi dikkat çekti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Mekke Anlaşması'na ilişkin provokasyona net cevap: NATO'nun alternatifi değil
Provokasyona net cevap: NATO'nun alternatifi değil
Kaydet
Trump'a mahkemeden şok karar! 400 milyon dolarlık projeyi durdurdu
Trump'a mahkemeden şok karar! 400 milyon dolarlık projeyi durdurdu
Kaydet
Yunanistan'ın Ege hamlesine Türkiye'den net cevap: Hukuki sonuç doğurmayacak
Yunanistan'ın Ege hamlesine Türkiye'den net cevap
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.