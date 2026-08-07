Mekke ittifakı Netanyahu'yu panikletti: Sosyal medyadan kendini avuttu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasındaki diplomatik temas, dikkat çeken bir zamanlamayla yeniden gündeme geldi. Modi'nin telefon görüşmesine ilişkin paylaşımına bir gün sonra cevap veren Netanyahu, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı vurgularken, mesajın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından gelmesi dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yapılan karşılıklı açıklamalar, diplomatik gündemde öne çıktı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu'nun kendisini telefonla aradığını duyurdu. Görüşmede, son yıllarda güçlenmeye devam eden Hindistan-İsrail ilişkilerinin ele alındığını belirten Modi, "Hindistan-İsrail Özel Stratejik Ortaklığı" kapsamında kaydedilen gelişmeleri değerlendirdiklerini ifade etti.

Modi ayrıca, görüşmede Orta Doğu'daki mevcut durum hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarını açıkladı.

Hindistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise tarafların, savunma, teknoloji, ticaret ve diğer alanlar başta olmak üzere ikili iş birliğini karşılıklı fayda temelinde daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını yinelediği bildirildi. Açıklamada, liderlerin temaslarını sürdürme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

NETANYAHU'DAN BİR GÜN SONRA CEVAP

Netanyahu, Modi'nin paylaşımına bir gün sonra X hesabı üzerinden cevap verdi. İsrail Başbakanı, "Teşekkürler dostum, Hindistan Başbakanı Narendra Modi. Birlikte İsrail ile Hindistan arasındaki bağı güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun paylaşımının, kısa süre önce imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından gelmesi dikkat çekti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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