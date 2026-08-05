Netanyahu'dan dünyaya rest! "Hamas silah bırakmadan çekilmeyeceğiz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin yürütülen diplomatik temaslara rağmen geri adım atmayacaklarını açıkladı. Netanyahu, Hamas tamamen silahsızlandırılmadan İsrail güçlerinin işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkes sürecinin ikinci aşamasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajında Netanyahu, İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini ifade etti.

"Hamas tamamen silahsızlandırılana kadar Gazze'de mevcut hattan geri çekilmeyeceğiz" diyen Netanyahu, bunun İsrail'in güvenlik politikalarının temel unsurlarından biri olduğunu savundu.

"İTİRAZIMIZI ABD'YE BİLDİRDİK"

Netanyahu ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda başarılı olabileceğine inandığını belirterek, Barış Kurulu tarafından hazırlanan ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin yol haritasının kendilerine iletildiğini, ancak plana yönelik itirazlarını Washington yönetimine bildirdiklerini söyledi.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun saldırılarının sürdüğü belirtilirken, İsrail'in Gazze Şeridi'nin büyük bölümünde askeri varlığını koruduğu ifade ediliyor.

Öte yandan Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin hazırlanan yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump da Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silah bırakılması konusunda uzlaşı sağlandığını duyurmuştu.

Hamas ise ikinci aşamanın hayata geçirilmesi için İsrail'in saldırıları durdurması ve ilk aşamada üstlendiği yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini vurgulamıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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