Sıcaklardan bunalanlara ilaç gibi uygulama: Sizi görüp gölgeden yürütüyor, otobüste bile serinletiyor!

OTOBÜS VE METRODA DA GÜNEŞTEN KAÇIŞ

Uygulamanın sunduğu imkanlar sadece yürüyüş rotalarıyla sınırlı kalmıyor. Sistem, aracın seyir yönü ile güneşin konumunu analiz ederek toplu taşıma kullanıcılarına kritik kolaylıklar sağlıyor.

Yolcular, seyahat esnasında doğrudan güneş ışığı almayan en serin otobüs koltuklarını ve metro treninin hangi tarafının güneşten korunaklı kaldığını görebiliyor. Ayrıca sistem, en az güneşe maruz kalan otobüs durakları ile metro çıkış hatlarını da kullanıcılara öneriyor.

