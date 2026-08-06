Sıcaklardan bunalanlara ilaç gibi uygulama: Sizi görüp gölgeden yürütüyor, otobüste bile serinletiyor!
Güney Kore’de rekor kıran aşırı sıcaklarla birlikte geliştirilen yeni bir navigasyon uygulaması, binaların ve ağaçların oluşturduğu gölgeleri hesaplayarak kullanıcılara en serin yürüyüş rotasını çiziyor.
Apple App Store navigasyon listesinde birinci sıraya yerleşen uygulama, güneş ışığından kaçınmak isteyen yayaların ve toplu taşıma kullanıcılarının gözdesi haline geldi.
REKOR SICAKLARDA GÖLGE HARİTASI
The Korea Herald gazetesinin haberine göre, hava sıcaklıklarının 40 dereceye dayandığı Güney Kore'de "Geuneullo: Yürüyüşçüler için Yaz Rotaları" adlı yeni harita uygulaması ülke genelinde büyük ilgi görüyor.
Binalar, cadde ağaçları ve coğrafi eğim verilerini işleyen algoritma, güneşin anlık açısını hesaplayarak yayalara en fazla gölge sunan güzergahları çiziyor.
Kullanıcılar harita üzerinde tahmini yürüyüş süresinin yanı sıra seçilen rotanın yüzde kaçının gölgede kaldığını anlık olarak takip edebiliyor.
OTOBÜS VE METRODA DA GÜNEŞTEN KAÇIŞ
Uygulamanın sunduğu imkanlar sadece yürüyüş rotalarıyla sınırlı kalmıyor. Sistem, aracın seyir yönü ile güneşin konumunu analiz ederek toplu taşıma kullanıcılarına kritik kolaylıklar sağlıyor.
Yolcular, seyahat esnasında doğrudan güneş ışığı almayan en serin otobüs koltuklarını ve metro treninin hangi tarafının güneşten korunaklı kaldığını görebiliyor. Ayrıca sistem, en az güneşe maruz kalan otobüs durakları ile metro çıkış hatlarını da kullanıcılara öneriyor.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN FİKRİ DEVLERE RAKİP OLDU
Açık kaynaklı OpenStreetMap platformu ile resmi şehir verilerini entegre eden uygulama, Seul Ulusal Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Yoo tarafından geliştirildi. Yaz aylarında işe ve okula gidip gelirken yaşadığı sıcaklık krizinden esinlenen genç girişimci, uygulamanın kent içinde yayalara daha elverişli alanlar sunmasını hedeflediğini belirtti.
18 Temmuz'da piyasaya sürülen "Geuneullo", kısa sürede Google Maps, Naver Map ve Kakao Map gibi küresel devleri geride bırakarak Apple App Store'un ücretsiz navigasyon listesinde bir numaraya oturdu.