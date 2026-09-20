Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Fırıncı kadın çocuklarının gözü önünde dehşeti yaşadı! O anlar kamerada

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

İstanbul Bağcılar’da dükkanını boşaltması istenen fırıncı Güllü Güneysu, mülk sahibinin eşi ve kayınbiraderinin saldırısına uğradı. Çocuklarının gözleri önünde darbedildiğini ve üzerine yumurta ile çeşitli eşyalar fırlatıldığını söyleyen Güneysu’nun yaşadığı dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaydet
|

Olay, dün İstanbul Bağcılar Fatih Mahallesi’ndeki bir fırıncı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, mülk sahibi, fırını işleten Güllü Güneysu’dan dükkanını açmamasını ve boşaltmasını istedi. 17 Şubat 2027 tarihine kadar kontrat süresi olmasına rağmen Güneysu, çıkmak için süre isterken akşam saatlerinde mülk sahibinin kayınbiraderi dükkana geldi. Bir süre sonra taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyürken adamın iş yerindeki bazı ürünlere vurup yumurtaları kadına fırlattığı öne sürüldü. Olay anında Güllü Güneysu’nun çocukları dükkanda panikle bağırmaya başladı. Olaya sokaktaki diğer vatandaşlar müdahale ederken kadının ihbarı üzerine dükkana polis ekipleri sevk edildi. Olay sonrası taraflar karakola giderek ifade verdi.

Yaşanan o anlar ise dükkanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

“BANA VURDU, ELİNE NE GEÇTİYSE ÜZERİME FIRLATTI”

Yaşanan olayla ilgili konuşan esnaf Güllü Güneysu, "Olayı dün akşam yaşadım. Mal sahibinin eşi ve kayınbiraderi dükkanıma geldi. Dükkanın anahtarını teslim etmemi, sabah burayı açmamamı, ekmek yapmamamı istediler. Ben Kiracıyım. Ben burada esnafım. Buranın işleticisiyim. Ben de kendilerinden bir süre istedim. ‘15 gün bana süre verin. İçeride unum var. Malzemem var. Onları bitireyim ve çıkayım’ dedim.

Fırıncı kadın çocuklarının gözü önünde dehşeti yaşadı!
Başlık ResmiFırıncı kadın çocuklarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Bunu kabul etmediler. ‘Hemen bu akşam çıkacaksın’ dediler. Başkasıyla sözleşme yapacaklarmış. Bundan dolayı hemen anahtarı teslim edip gitmemi söylediler. Unlarımı da yeni kiralayacak insana vereceğini söylediler. Ben bunu kabul etmedim. ‘Kendi malzememi kendim bitirmek istiyorum dedim. ‘Giderlerim var. Bunları bu şekilde karşılayamam’ dedim. Ama lafımı dinletemedim. Zorda kaldım. Polis çağırdım. Polis çağırınca mal sahibinin eşi kayınbiraderini aradı. O da buraya geldi ve beni tehdit etti. Anahtarımı vermemi söyledi. Ben de kabul etmedim. Kendisi bana zor kullandı. Bana vurdu. Eline ne geçtiyse üzerime fırlattı. Çocuklarım da yanımdaydı. Onları da çok korkuttu. Çocuklarım çığlık attı. Dolabı tekmeledi. Yumurtaları üzerime attı. Pos makinesini kafamıza attı. Eline geçirdiği sopayla tezgahın arkasına geldi. Üzerime yürüdüğü anda dışarıdaki insanlar koştular. Beni kurtardılar. Bu olaydan sonra polis çağırdım. Polis geldi. Bizi karakola götürdü. İfade verdik. Onlar da ifadesini verip çıkıp gitmiş. Bana saldıran şahsın cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
Eski MİT'çiyi Silivri'ye o yollamış
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
Son seçim anketinde büyük fark
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
Bakan Gürlek'ten Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklama
MAMDANİ'YE TEHDİTLER SAVURDU
MAMDANİ'YE TEHDİTLER SAVURDU
'Soykırım mimarı', o sözleri hazmedemedi
SINGO'DAN HABER VAR
SINGO'DAN HABER VAR
Tam "iyileşti" derken yine sakatlanmıştı: Son durumu
İKİ LİDERDEN SÜRPRİZ GÖRÜNTÜ
İKİ LİDERDEN SÜRPRİZ GÖRÜNTÜ
'Harita krizi' sonrası tansiyon yükselmişti!
DÖRT MAÇI KAÇIRACAK
DÖRT MAÇI KAÇIRACAK
Beşiktaşlı yıldız için kötü haberi Sırplar duyurdu
ÜÇ AYLIK BEBEĞE ACI VEDA
ÜÇ AYLIK BEBEĞE ACI VEDA
Annesinin yanına defnedildi! Tutuklu babası tabutu taşıdı
GERİ SAYIM BAŞLADI
GERİ SAYIM BAŞLADI
Metrobüs ve Marmaray sistemi metroya geliyor
SALDIRGAN YAKALANDI!
SALDIRGAN YAKALANDI!
Manisa'da liseye silahlı saldırı
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
Galatasaray'da 80 milyon euroluk acı gerçek
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
Konuşmasının arasında çağrı yaptı: Seni de bekliyoruz
"MÜDAHALE EDEMEZDİK..."
Lise önündeki dehşetin tanıkları anlattı
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
Son rakamlar dengeleri değiştirdi
'NEYMAR’A BENZİYOR'
'NEYMAR’A BENZİYOR'
Kartal'ın genç yıldızını eski hocası anlattı
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
'ABD'nin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit' demişti
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
3 arkadaşını katletti, intihar etti
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
Gaziantep'ten alıyor, paraya para demiyor
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
Müge Anlı'da aranıyordu, acı sonu ortaya çıktı
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
920 liralık yola 920 bin TL göndermiş
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İstanbul'un tarihi simgesi önünde skandal! Testereyle kesip gitti
İstanbul'un tarihi simgesi önünde skandal!
Kaydet
Alzheimer yaşlanmanın kaçınılmaz sonucu değil! Riski azaltmanın yolları
Alzheimer yaşlanmanın kaçınılmaz sonucu değil! Riski azaltmanın yolları
Kaydet
Sanayiden aracının değeri kadar teklif aldı, kendisi sadece 10 bin TL'ye mal etti
Ustalar araç değeri kadar para istedi, kendisi sadece 10 bin TL'ye mal etti
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.