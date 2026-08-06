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Galatasaray-Villarreal hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray-Villarreal hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fotoğraf Başlığı Galatasaray-Villarreal hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında İspanya La Liga temsilcisi Villarreal ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin RAMS Park'ta oynayacağı mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler maçın tarihi, saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. Avusturya kampının ardından taraftarı önünde iki hazırlık maçı oynayan sarı-kırmızılı ekip, son provasını Villarreal karşısında yapacak. Peki, Galatasaray-Villarreal hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY-VİLLARREAL HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Villarreal, 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 21.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, sarı-kırmızılı ekibin yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçı olacak.

Galatasaray, Summer Series Upper Austria kapsamında oynadığı ilk iki hazırlık maçında Monza'ya 2-0, Venezia'ya ise 3-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'a döndükten sonra taraftarı önünde Fransa temsilcisi Rennes ile 3-3 berabere kaldı.

Galatasaray-Villarreal hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başlık ResmiGalatasaray-Villarreal hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY-VİLLARREAL HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Villarreal hazırlık maçı TV100 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca S Sport Plus platformu üzerinden de canlı izlenebilecek.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇLARINDA ALDIĞI SONUÇLAR

Galatasaray 0-2 Monza

Galatasaray 0-3 Venezia

Galatasaray 3-3 Rennes

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Editör : İREM ÖZCAN
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