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Spor

Galatasaray'dan Rusya'ya 10 numara çıkarması

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Galatasaray'dan Rusya'ya 10 numara çıkarması

Galatasaray 10 numara adayı için Rusya’ya gidiyor. İddiaya göre; sarı kırmızılı yönetim Lokomotiv Moskova’nın 20 yaşındaki genç yıldızını bitirmek için Rus ekibiyle masaya oturacak. Oyuncu Aslan’a sıcak.

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Ali Naci Küçük
ALİ NACİ KÜÇÜK

Transferin sessiz takımı Galatasaray’da 10 numara girişimleri devam ediyor. Transfer sezonu başından bu yana Can Uzun ve Bernardo Silva arasında gidip gelen ancak somut bir gelişmenin olmadığı sarı kırmızılıların yeni hedefi Aleksey Batrakov oldu. Lokomotiv Moskova forması giyen 20 yaşındaki oyuncu için sarı kırmızılı yönetimin bugün Rusya’ya sefere çıkacağı belirtildi. Amaç kulübüyle anlaşıp oyuncu ile İstanbul’a dönmek.

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BİR TRANSFER AÇIKLANACAK

Taraftarın hedefinde olan Dursun Özbek yönetiminin planı 8 Ağustos’ta Villarreal ile oynanacak hazırlık maçına kadar en az bir transferi duyurmak. Şu anda ibre 10 numara Rus oyuncuyu gösterse de E. Frankfurt forması giyen Can Uzun konusu da kapanmış değil. Sarı kırmızılılar yabancı kuralına da uygun Can işini sonuna kadar bekleyecek.

Aleksey Batrakov
Başlık ResmiAleksey Batrakov

‘ŞU AN BİZİMLE’

Batrakov'un hocası Mikhail Galaktionov “Şu an itibarıyla Batrakov hâlâ Lokomotiv'in oyuncusu. Transfer görüşmelerine gelince, bu konuyla ben değil yönetim ilgileniyor” dedi.

ASLAN'A GANALI GENÇ SOL KANAT

G.Saray'ın Porto’nun da gündeminde yer alan Ganalı genç yetenek Kelvin Nkrumah'ın transferinde öne geçtiği ileri sürüldü. Afrika medyasında yer alan haberlere göre, Medeama SC forması giyen 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile anlaşma tamam. Sarı kırmızılı yönetimin bu transferi 10 numara veya yedek forvet alındıktan sonra açıklaması bekleniyor.

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