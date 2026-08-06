Fuzul, konut ve araç finansmanında ödeme planlarını tüketicilerin gelir yapısı, bütçesi ve teslimat beklentisine göre şekillendirdiğini duyurdu. Şirket, peşinat, vade ve taksit seçeneklerinde kişiselleştirilebilir çözümler sunduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, konut ve araç finansmanında tek tip ödeme planları, her tüketicinin hayat akışına aynı ölçüde uyum sağlayamayabiliyor. Gelir yapısı, ödeme kapasitesi, birikim alışkanlığı ve teslimat beklentisi kişiden kişiye değişirken, finansman planının da farklılıklara cevap verebilmesi önem arz ediyor.

Finansmanda kişilerin ödeme gücüne göre şekillenebilen "terzi usulü" planlama, ödeme tutarının yanında ödeme zamanını, peşinat imkanını, vade tercihini ve teslimat beklentisini birlikte ele alan bütünlüklü bir yaklaşım sunuyor.



Fuzul, ev, otomobil, motosiklet, karavan ve çatılı iş yeri sahibi olmak isteyenlere sunduğu finansman modelinde ödeme planını kişinin bütçesine, peşinat imkanına ve teslimat zamanı beklentisine göre kurguluyor. Tasarruf sahipleri, ödeyecekleri taksit tutarını, vade sayısını ve peşinatlarını kendi ödeme güçlerine uygun biçimde belirleyebiliyor.



Konut ve araç finansmanında kişiye özel dönem! Ödeme planları bütçeye göre şekilleniyor

Tasarruf finansman modelinde peşinat ödeme zorunluluğu bulunmazken, peşinat ya da ara ödeme imkanına sahip katılımcılar bireysel kampanyalarda vade sayılarını azaltarak teslimat süreçlerini öne çekebiliyor. Ödeme güçlüğü yaşanması durumunda 6 aya kadar taksit dondurma imkanı sunulması da finansman planının hayatın değişen koşullarına uyum sağlayabilmesini destekliyor.



Fuzul'ün modelinde, tasarruf sahiplerine teslimat beklentilerine göre çekilişli ve bireysel plan seçenekleri sunuluyor. Çekilişli planda katılımcılar, her ay noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerle sıra tespitinin yapılmasının ardından teslimat hakkı kazanma imkanına sahip oluyor.

Bireysel plan ise teslimat tarihini baştan bilmek ve süreci öngörülebilir şekilde planlamak isteyenler için alternatif oluşturuyor. Böylece katılımcılar ne kadar ödeme yapacaklarının yanı sıra hangi planın kendi hayat akışlarına uygun olduğunu da değerlendirebiliyor. Konut finansmanında 240 aya, araç finansmanında ise 120 aya varan vade seçenekleri, farklı gelir grupları ve farklı sahiplik hedefleri için planlama alanı sunuyor.

Tasarruf finansmanında katılımcılar değişken maliyetlerle karşılaşmadan süreci planlayabiliyor. Bir kereye mahsus alınan organizasyon ücreti dışında herhangi bir ek maliyet bulunmaması, toplam maliyetin sözleşme başında görülebilmesini sağlıyor. Bu model, finansman kararında öngörülebilirliği ve bütçe yönetimini önceliklendiren tüketiciler için planlı bir karar zemini oluşturuyor.



Konut ve araç finansmanında kişiye özel dönem! Ödeme planları bütçeye göre şekilleniyor

FİNANSMANDA KİŞİYE UYGUN PLANLAMAYA TALEP ARTIYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Furkan Akbal, finansman tercihlerinde kişiye uygun planlama ihtiyacının giderek daha fazla öne çıktığını belirtti.

Akbal, tüketicilerin finansmana yalnızca kaç taksit ödeyecekleri yönünden bakmadıklarına değinerek, ödeme planının gelir yapısına ne kadar uyduğu, toplam maliyetin ne kadar öngörülebilir olduğu, peşinat ya da ara ödeme imkanlarının sürece nasıl yansıdığı ve teslimat beklentisinin kendi hayat planlarıyla ne kadar örtüştüğünün de tüketiciler için önemli olduğunu anlattı.

Müşterilerini hazır kalıplara sıkıştırmadan, bütçelerine ve hedeflerine uygun kişiselleştirilmiş bir finansman yolculuğu sunmaya odaklandıklarını vurgulayan Akbal, şunları kaydetti:

"Tasarruf finansman modeli farklı gelir gruplarına hitap ediyor. Her müşterimizin bütçesi, ödeme gücü ve öncelikleri farklı. Kimi aylık ödeme kapasitesini daha yüksek kullanarak kısa vadede ilerlemek, kimi taksitlerini düşük tutarak daha yüksek bir finansman tutarını uzun vadeye yaymak istiyor. Kimi peşinatla sürecini hızlandırmayı, kimi peşinatsız başlamayı, kimi artan taksitli, kimi sabit ödemeli bir planı tercih ediyor. Teslimat beklentileri de değişiyor. Kimi teslimat tarihini baştan bilmek isterken, kimi her ay noter huzurunda çekilişle sıra tespiti yapılan planla ilerlemeyi tercih ediyor. Biz de tüm seçenekleri müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre bir araya getiriyor, herkesin kendi bütçesine ve hedefine en uygun kampanyayla ilerleyebilmesini sağlıyoruz."