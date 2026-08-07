İletişim Başkanlığı, İsrailli hesaplar tarafından dezenformasyon amacıyla Türkiye-Suudi Arabistan- Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na dair paylaşılan iddiaları yalanladı. Mekke Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesi ile çeliştiği iddiaları reddedilirken, söz konusu ittifakın NATO'ya bir alternatif olmadığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsrailli hesaplar tarafından dezenformasyon amacıyla Türkiye-Suudi Arabistan- Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na dair paylaşılan iddiaları yalanladı.

Yapılan açıklamada Mekke Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesi ile çeliştiği iddiaları reddedilirken, söz konusu ittifakın NATO'ya bir alternatif olmadığı belirtildi.

Mekke Anlaşması'na ilişkin provokasyona net cevap: NATO'nun alternatifi değil

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sosyal medya platformlarında yer alan "Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu" yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır ve nereden kaynaklı olduğu açıkça belli olan bir algı girişimidir.

"NATO'NUN ALTERNATİFİ DEĞİLDİR"

Anlaşma, Türkiye’nin NATO dâhil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmemekte; aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir iş birliği mekanizması niteliği taşımaktadır. Türkiye’nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi, NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir.

AMAÇ BÖLGESEL İSTİKRAR

Mekke Ortak Savunma Anlaşması, saldırgan bir askeri blok değil; caydırıcılığı artırmayı hedefleyen savunma odaklı bir düzenlemedir. Anlaşma üçüncü bir ülkeyi ya da bloğu hedef almamakta; savunma sanayii iş birliğini, askeri eğitimleri, teknoloji paylaşımını ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi amaçlamaktadır.



Açıklamada "Kamuoyunun, asılsız iddialara ve manipülatif paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur" uyarısına yer verildi.

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