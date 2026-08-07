Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Nükleer kalkan, kolektif caydırıcılık ve KAAN: Mekke Anlaşması, bölgesel denklemi yeniden şekillendirdi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Nükleer kalkan, kolektif caydırıcılık ve KAAN: Mekke Anlaşması, bölgesel denklemi yeniden şekillendirdi
Fotoğraf Başlığı Nükleer kalkan, kolektif caydırıcılık ve KAAN: Mekke Anlaşması, bölgesel denklemi yeniden şekillendirdi

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan liderleri kolektif savunma ve güvenlik mimarisini yeniden şekillendiren Mekke Anlaşması’na imza attı. Gazeteci Levent Kemal, anlaşmanın bölgesel denklemi nasıl şekillendireceği ve güvenlik tehdidinin arttığı dönemde taşıdığı caydırıcılık potansiyelini gazetemize değerlendirdi. Kemal, "Anlaşma; çatışmalar, füze tehditleri ve Orta Doğu genelindeki istikrarsızlıkların arttığı bir dönemde, üç ülkenin caydırıcılık kapasitesini güçlendirme yönündeki ortak yaklaşımını yansıtıyor" diyerek, anlaşmanın 'sadece yeni bir askeri blok olmadığını’ vurguladı. Uzman isim ayrıca, ‘Suudi Arabistan’ın KAAN programına dahil olması' iddialarına ilişkin dikkat çeken analizlerde bulundu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Mekke’de bir araya gelen Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan liderleri üçlü savunma anlaşması imzaladı.

Mekke Anlaşması’nda, ‘kolektif savunma’ ilkesi de yer alıyor. Anlaşmaya göre; üç devletten herhangi birine yönelik gerçekleştirilecek bir silahlı saldırı, tümüne yönelik bir saldırı olarak kabul edilecek.

Gazeteci Levent Kemal, anlaşmanın detaylarının yanı sıra, savunma sanayisi gelişmiş Türkiye, nükleer güç olan Pakistan ve ekonomik gücü ile dikkat çeken Suudi Arabistan’ın oluşturduğu güç birliğinin bölgede şekillendireceği yeni güvenlik denklemini gazetemize değerlendirdi.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı bölgedeki değişen güvenlik mimarisi açısından önemli bir adım olarak nitelendiren Kemal, “Anlaşmanın temel önemi yalnızca kolektif savunma maddesinde değil, aynı zamanda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında stratejik koordinasyon iradesini ortaya koymasında yatıyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde üçlü savunma anlaşması imzaladı. / AA
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde üçlü savunma anlaşması imzaladı. / AA

BÖLGESEL GERİLİME KARŞI CAYDIRICILIK MEKANİZMASI

Orta Doğu’da yükselen gerilim ve bölgesel çatışmaların oluşturduğu tehdidi işaret eden Kemal, “Anlaşma; çatışmalar, füze tehditleri ve Orta Doğu genelindeki istikrarsızlıkların arttığı bir dönemde, üç ülkenin caydırıcılık kapasitesini güçlendirme yönündeki ortak yaklaşımını yansıtıyor” dedi.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın detayları belli oldu.
Başlık ResmiTürkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın detayları belli oldu.

BÖLGESEL AKTÖRLERE AÇIK MESAJ

Anlaşmanın sadece yeni bir askeri blok oluşumu olarak değerlendirilmemesi gerektiği uyarısında bulunan Levent Kemal, kısa vadede en önemli etkisinin askeri bir ittifaktan daha çok siyasi ve stratejik düzlemde olacağını dile getirdi. Kemal, söz konusu etkilerin “Savunma koordinasyonunun artırılması, iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi ve ortaklardan birine yönelik saldırının daha geniş sonuçlar doğuracağı mesajının verilmesi” şeklinde olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde üçlü savunma anlaşması imzaladı. / AA
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde üçlü savunma anlaşması imzaladı. / AA

SUUDİ ARABİSTAN KAAN PROGRAMINA DAHİL OLACAK MI?

Suudi Arabistan'ın KAAN programına katılmasına yönelik görüşmenin de bu zirvede yapıldığı ve imzaların Şubat 2027'de atılabileceği iddiasına dair konuşan Levent Kemal, “Suudi Arabistan’ın KAAN programına olası katılımı, Türkiye-Suudi Arabistan savunma iş birliğinin en stratejik başlıklarından biri olabilir. Böyle bir ortaklık, yalnızca bir savaş uçağı tedarik projesi değil, aynı zamanda savunma teknolojileri, üretim kabiliyeti ve bölgesel savunma sanayii iş birliği açısından önemli bir adım anlamına gelir. Ama henüz bu konuda geçmişten gelen iş birliği niyetinin nasıl seyredeceğini kestirmek zor” ifadelerini kullandı.

Milli muharip uçak KAAN
Başlık ResmiMilli muharip uçak KAAN

GERÇEK ETKİYİ ZAMAN GÖSTERECEK

Kemal, ıslak imzaların atıldığı anlaşmanın sahada uygulanabilirliğinin zamanla daha iyi anlaşılacağını vurgulayarak, “Gerçek etkisi ise üç ülkenin askeri iş birliğini ne ölçüde kurumsallaştıracağına ve farklı tehdit algılarını, bölgesel öncelikleri ve dış politika yaklaşımlarını ne kadar uyumlu yönetebileceğine bağlı olacaktır” diye konuştu.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Yunanistan'ın Ege hamlesine Türkiye'den net cevap: Hukuki sonuç doğurmayacak
Yunanistan'ın Ege hamlesine Türkiye'den net cevap
Kaydet
Kilolarca altın ve yüzbinlerce sigara! Sınır kapısında 500 bin euro değerinde operasyon
Kilolarca altın ve yüzbinlerce sigara! Pes dedirtti
Kaydet
Gişede yeni kral Spider-Man! Avengers'ın rekorunu elinden aldı
Gişede yeni kral Spider-Man! Avengers'ın rekorunu elinden aldı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.