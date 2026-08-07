Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Kültür - Sanat

TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nda ilk etap heyecanı Şırnak’ta yaşanacak

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nda ilk etap heyecanı Şırnak’ta yaşanacak

TEKNOFEST 2026 kapsamında STM yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nın 1. Etabı, 8-9 Ağustos 2026 tarihlerinde Şırnak Şehir Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. 847 takımın başvurduğu şampiyonanın ilk etabında, süreci başarıyla tamamlayan 32 takımın pilotları hız, çeviklik ve teknik becerilerini ortaya koyacak.

Kaydet
a- | +A

FPV (First Person View) sistemine sahip yarış dronlarının bireysel pilotlar tarafından kullanıldığı TEKNOFEST Drone Şampiyonası, yüksek hız ve teknik becerinin ön plana çıktığı zorlu bir mücadeleye sahne olacak. 2026 yılında şampiyonaya 847 takım başvururken, başvuru ve değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan 32 takım 1. Etap’ta yarışmaya hak kazandı. Şampiyonada 10 farklı ilden takım üyeleri mücadele edecek.

Yarışmada pilotların performansı zaman, hız, çeviklik ve engel geçiş başarısı üzerinden değerlendirilecek. Eleme usulü gerçekleştirilecek yarışmada pilotlar, sıralama turlarının ardından elde ettikleri derecelere göre eleme turlarına katılacak. Şırnak’ta iki gün boyunca devam edecek mücadele, final turları ve ödül töreniyle sona erecek.

YARIŞ DRONLARINDA TEKNİK YETERLİLİK VE GÜVENLİK ŞARTI

TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nda kullanılacak dronların 180 ila 250 milimetre çapında olması ve maksimum 6S (22.2V) batarya voltajında çalışması gerekiyor. Yarışmalar analog video iletim sistemine sahip dronlar arasında gerçekleştirilecek ve HD sistemlere izin verilmeyecek. Uçuş sırasında frekans çakışmalarının önüne geçmek amacıyla pilotlar, organizasyon tarafından belirlenen VTX (Video Transmitter) frekanslarını kullanacak. VTX çıkış gücü ise 25 mW ile sınırlandırılacak.

Yarışmacılar, yarışma öncesinde quadcopter’lerinin ESC, flight controller, motor, propeller ve alıcı gibi sistemlerini organizasyon tarafından belirlenen kurallara uygun şekilde hazırlamakla yükümlü olacak. Karbon fiber çerçeveye sahip olması gereken dronlar teknik uygunluk ve güvenlik açısından da değerlendirilecek. Hakem heyeti tarafından teknik açıdan uygun bulunmayan veya güvenlik riski taşıdığı değerlendirilen araçların yarışmasına izin verilmeyecek. Pilotların da yarışma süresince belirlenen teknik ve güvenlik kurallarına uyması gerekecek.

DERECEYE GİREN PİLOTLARI ÖDÜLLER BEKLİYOR

TEKNOFEST Drone Şampiyonası 1. Etabı’nda dereceye giren yarışmacılar toplam 90 bin TL değerindeki etap ödülünün sahibi olacak. Yarışmayı birinci sırada tamamlayan pilot 40 bin TL, ikinci 30 bin TL, üçüncü olan pilot ise 20 bin TL para ödülü kazanacak.

TEKNOFEST Drone Şampiyonası, yüksek hızlı yarış formatıyla pilotların yalnızca uçuş becerilerini değil, aynı zamanda reflekslerini, teknik yeterliliklerini ve dron üzerindeki hâkimiyetlerini de sınayacak. Şırnak’ta gerçekleştirilecek ilk etap, 32 takımın şampiyonluk yolundaki mücadelesine sahne olurken, başarılı pilotlar için uluslararası bir yarış deneyiminin de kapısını aralayacak.

Şampiyonanın tüm etaplarını başarıyla tamamlayarak derece almaya hak kazanan yarışmacı, World Drone Cup yarışmasına katılmaya hak kazanacak. Böylece Şırnak’ta başlayacak mücadele, başarılı pilotlara uluslararası arenada Türkiye’yi temsil etme fırsatı sunacak.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Kültür - Sanat
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Aziz Yıldırım'ın kızının fotoğraflarını paylaşmıştı! Gözaltına alınan şahıs hakkında karar çıktı
Aziz Yıldırım'ın kızının fotoğraflarını paylaşmıştı: Karar çıktı
Kaydet
Trabzon'dan "Salah'ın maaşına haciz" iddiasına cevap
Kaydet
TBMM'de kritik gün! 12 maddelik teklif masada! İlk sunum yapıldı
TBMM'de kritik gün! 12 maddelik teklif masada
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.