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Aziz Yıldırım'ın kızının fotoğraflarını paylaşmıştı! Gözaltına alınan şahıs hakkında karar çıktı

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Aziz Yıldırım'ın kızının fotoğraflarını paylaşmıştı! Gözaltına alınan şahıs hakkında karar çıktı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’ın kişisel verileri ve fotoğraflarını sosyal medyada rızası dışında paylaşan Cengiz Y. gözaltına alındı. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli, “ev hapsi” şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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Fenerbahçe camiasının önde gelen isimlerinden Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’a ait kişisel veriler ve fotoğrafları sosyal medyada izinsiz paylaşan şahıs hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cengiz Y. gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

AZİZ YILDIRIM ŞİKAYETÇİ OLDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bazı sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak şikayetçi olmuştu. Yıldırım'ın başvurusu üzerine Başsavcılık, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne soruşturma talimatı vermişti.

Şikayete konu hesaplar ve paylaşımlarla ilgili inceleme başlatılmıştı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Ağustos Ayı Olağan Toplantısı'nda konuşan Yıldırım, söz konusu sosyal medya hesapları hakkında savcılığa şikayette bulunacağını açıklamıştı.

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YAZ YILDIRIM'IN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞAN ŞAHSA EV HAPSİ

Sosyal medya üzerinden Aziz Yıldırım‘ın kızı mağdur Yaz Yıldırım’ın kişisel verilerini ve fotoğraflarını rızası dışında paylaşan Cengiz Y. İsimli şahıs, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi. Şahıs, savcılık ifadesinin ardından, ‘tutuklama’ talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli, ‘ev hapsi’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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