Belediye meclisine banyodan bağlandı: 'Çamaşırlarınız görünüyor' uyarısına aldırış etmedi!

Yeni Zelanda’da bir belediye meclisi üyesi, kurumaya bırakılan iç çamaşırlarının açıkça görüldüğü banyosundan canlı yayınla meclis toplantısına katıldı. Uyarılara rağmen istifini bozmayan üye, banyodan konuşmasını yapmaya devam etti.

Yeni Zelanda’nın Dunedin kentinde sıra dışı bir belediye meclisi oturumu yaşandı. Meclis Üyesi Jo Galer, uzaktan erişimle katıldığı canlı yayın toplantısına banyosundan bağlandı.

Kameranın açısına asılı durumdaki giysilerin ve kuruyan iç çamaşırlarının girmesi, toplantı salonundaki diğer meclis üyeleri arasında gülüşmelere neden oldu.

Belediye meclisinde görülmemiş olay! Canlı yayına banyodan bağlandı, gizemli gölge ortalığı karıştırdı!

"ÇAMAŞIRLARINIZ GÖRÜNÜYOR" UYARISINA ALDIRMADI

Durumu fark eden Belediye Başkanı Sophie Barker, Galer’i uyararak kamerasının açısını değiştirmesini tavsiye etti. Barker'ın "Çamaşırlarınız görünüyor, kameranızı başka bir yere çevirmek isteyebilirsiniz" uyarısına kayıtsız kalan meclis üyesi, "Harika, çamaşırlarımı da beni de görebiliyorsunuz. Hiç sorun yok" cevabını verdi.

Galer, arka plandaki çamaşırlar canlı yayında görünmeye devam ederken istifini bozmayarak belediye harcamalarına yönelik konuşmasına devam etti.

Belediye meclisinde görülmemiş olay! Canlı yayına banyodan bağlandı, gizemli gölge ortalığı karıştırdı!

ARKA PLANDAKİ GİZEMLİ SİLÜET DİKKAT ÇEKTİ

Yayın sırasında Galer’in arkasındaki buzlu cam kapının gerisinde hareket eden gölgeli bir silüet de kameraya yansıdı. Olayın YouTube üzerinden yayımlanan canlı yayın kayıtları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, izleyiciler durumla ilgili esprili yorumlarda bulundu.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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