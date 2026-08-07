"Maaşa haciz" iddiası gündeme oturdu: Trabzonspor'dan Salah açıklaması

Trabzonspor, RAMS Park'ta binlerce taraftarın katılımıyla düzenlenen törende Mohamed Salah'a iki yıllık imza attırdı. Dünya çapında gündem olan bordo-mavili kulüp, Mısırlı yıldızın bordo-mavili takımdan alacaklarına haciz konulduğu yönünde yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Premier Lig devi Liverpool'dan ayrılan Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferi küresel çapta ses getirirken; kulüpten alacaklarını tahsil edemeyen bir kişinin, 34 yaşındaki Mısırlı futbolcuya yapılacak ödemeler üzerinden haciz işlemi başlattığı iddia edildi. Bordo-mavililerden söz konusu iddiaya cevap gecikmedi.

Trabzonspor, Mohamed Salah'a yıllık 17 milyon euro garanti ücret ödeyecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR SPOR Salah yazılı Galatasaray formasıyla gönlünü aldı: Hepsini gidip bulacağım

"HUKUKİ HAKLARI KULLANACAĞIZ"

Trabzonspor, çok konuşulan "haciz" iddiasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, haberlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik, kulübün ve futbolcunun itibarını zedeleyici nitelikte olduğu belirtilerek, gerçek dışı haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

Mısırlı yıldız, taraftarların önünde gerçekleştirilen törenle kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Açıklamada, asılsız iddiaları ortaya atan, yayımlayan ve kamuoyuna servis eden kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığı vurgulanarak "Trabzonspor olarak kulübümüzün ve futbolcularımızın itibarına yönelik gerçek dışı yayınlarla ilgili hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası