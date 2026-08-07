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Spor

Trabzonspor'a kötü haber: Folcarelli için sakatlık açıklaması

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Trabzonspor'a kötü haber: Folcarelli için sakatlık açıklaması

Trabzonspor, Tim Jabol Folcarelli’nin artroskopik menisektomi operasyonu geçirdiğini açıkladı. 26 yaşındaki Fransız orta sahanın, en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Bordo-mavili kulüp, sağ dizinde dış menisküs yaralanması tespit edilen Tim Jabol-Folcarelli'nin artroskopik menisektomi operasyonu geçirdiğini duyurdu.

Tim Jabol-Folcarelli
Başlık ResmiTim Jabol-Folcarelli

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Fransız oyuncunun sağlık durumu hakkında, "Hazırlık maçında aldığı darbeye bağlı olarak sağ dizinde şişlik ve ağrı şikayetleri oluşan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli’ye yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda dış menisküs yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuza başarılı bir artroskopik menisektomi operasyonu gerçekleştirilmiştir. Futbolcumuzun ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Tim Jabol Folcarelli'nin, en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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