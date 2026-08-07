Greenwood mest etti, mesajı verdi: "Devamı gelecek"

F.Bahçe formasıyla ilk golünü atan Greenwood iddialı. Kadıköy’de Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Sturm Graz karşısında taraftarları mest eden bir performans ortaya koyan İngiliz futbolcu “Devamı gelecek” dedi.

Şampiyonlar Ligi hasretini bu sezon bitirmekte kararlı olan F.Bahçe; üçüncü eleme turunda Sturm Graz’ı Kadıköy’de 2-0 yenerek dev bir adım attı. F.Bahçe özellikle ilk yarıda sergilediği ezici baskı, 17 şut ve yüzde 72’lik topla oynama oranıyla rakibini âdeta sahadan sildi. Rakip kalecinin 8 kurtarışla farkı önlediği mücadelede, ikinci yarıda akılcı bir tempo yönetimiyle frene basan sarı lacivertliler; Avusturya ekibine yalnızca 1 isabetli şut şansı vererek rövanş öncesi tur kapısını sonuna kadar araladı. Sarı lacivertlilerin yeni transferi Mason Greenwood ilk defa on birde başladığı maçta taraftarları mest etti.

Fenerbahçe - Sturm Graz

GİDEREK ALIŞIYORUM

F.Bahçe formasıyla ilk golünü Sturm Graz karşısında kaydeden İngiliz yıldız, attığı golle tribünleri coştururken rakipleri çaresiz bırakan çalımları ve verdiği isabetli paslarla da gözlerin pasını sildi. Sturm Graz karşısında 43 pasta 41 isabet bulan Greenwood, yüzde 95 isabet oranına ulaştı. 24 yaşındaki oyuncu, dört uzun pas denemesinin tamamında başarılı oldu. Gün geçtikçe fiziksel gücünü artıran ve takıma daha da adapte olan yıldız futbolcu “Bu daha başlangıç. Taraftarımıza söz veriyorum. Devamı gelecek. Bu sezon onların yüzünü güldürmek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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