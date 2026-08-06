Avrupa devinden Ederson hamlesi: 25 milyon avroluk beklenti!

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Brezilyalı file bekçisi Ederson için Juventus'un devrede olduğu ve sarı lacivertli yönetimin makul teklifleri değerlendirmeye açık olduğu iddia edildi.

Sarı lacivertlilerde yıldız kaleci Ederson'un geleceğine ilişkin dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

JUVENTUS YAKIN TAKİPTE

A Bola'nın haberine göre; İtalyan devi Juventus, Fenerbahçe forması giyen Ederson'u transfer listesine aldı. Torino ekibinin, Brezilyalı kalecinin durumunu yakından takip ettiği ancak henüz resmi bir teklif yapmadığı belirtildi.

Ederson

BEKLENTİ 25 MİLYON AVRO

Sarı lacivertlilerin Brezilyalı file bekçisi için yaklaşık 25 milyon avro bonservis beklentisi içerisinde olduğu aktarıldı. Fenerbahçe yönetiminin, yaz transfer dönemindeki bütçe planlaması kapsamında gelecek makul teklifleri değerlendirmeye açık olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin Ederson'un yüksek maaşı nedeniyle bütçesinde yer açmayı hedeflediği ve olası bir transferin kulübün maaş yükünü azaltmasının yanı sıra önemli bir bonservis geliri sağlayacağı vurgulandı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 36 maça çıkan 32 yaşındaki kaleci, 13 karşılaşmada kalesini gole kapatırken 35 gol yedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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