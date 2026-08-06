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Spor

Fenerbahçe'den açıklama: Sahayı sedyeyle terk eden Oosterwolde'nin sakatlık durumu

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Fenerbahçe'den açıklama: Sahayı sedyeyle terk eden Oosterwolde'nin sakatlık durumu

Sarı-lacivertli takımın sahasında 2-0 kazandığı Sturm Graz maçında sakatlık geçiren ve 30'uncu dakikada yerini Archie Brown'a bırakan Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Holldanlı futbolcunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği öne sürüldü.

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Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu ilk karşılaşmasında sahayı sedyeyle terk eden Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

Fenerbahçe ile Sturm Graz, Chobani Stadında karşılaştı. Jayden Oosterwolde, sakatlanarak oyundan çıktı.
Başlık ResmiFenerbahçe ile Sturm Graz, Chobani Stadında karşılaştı. Jayden Oosterwolde, sakatlanarak oyundan çıktı.
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ARKA ADALE TENDONUNDA KISMİ YIRTIK

Oğuz Çetin, “Sturm Graz karşılaşmasında sakatlık yaşayan Oosterwolde'nin gerçekleştirilen MR görüntülenmesi sonucunda arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından hemen başlanmıştır. Tedavi süreci planlandığı şekilde devam edecektir. Jayden'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde yeniden aramıza dönmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Oğuz Çetin (Fotoğraf: Fenerbahçe resmi)
Başlık ResmiOğuz Çetin (Fotoğraf: Fenerbahçe resmi)

"EN AZ 3-4 HAFTA OLMAYACAK"

Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, Kadıköy'de oynanan maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Oosterwolde'nin sakatlığı hakkında henüz bir bilgi gelmedi ama en az 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor. Bilgileri yarın (bugün) alacağız" sözlerini sarf etmişti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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