Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı. Çiçek'le beraber aynı soruşturmada 9 şüpheli daha cezaevine gönderildi.

İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 16 şüpheliden aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de yer aldığı 10'u tutuklandı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı!

Şüphelilerden Belediye Başkanı Çiçek, belediye başkan yardımcıları R.S. ve M.T, İmar ve Şehircilik Müdürü İ.Y, Plan ve Proje Müdürü D.P, Yapı Kontrol Müdürü Ö.E, Plan ve Proje Müdür Vekili Y.U, belediye meclis üyeleri E.P. ve F.H. ile M.P. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Belediye personeli Ö.C.K, A.B.Y, eski Yapı Kontrol müdürleri S.D. ve H.Y. ile İ.P. ve A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Menderes Belediyesinde çıkar sağlamak amacıyla yapı kullanım izni verildiği, inşaat ruhsatı ve imar durumu değişikliği gibi konularda usulsüzlük yapıldığı, "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarının örgütlü şekilde işlendiği tespit edilmişti.

Hakkında yakalama kararı verilen, aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 15 şüpheli 4 Ağustos'ta gözaltına alınmış, aranan Belediye Başkan Yardımcısı R.S. de 5 Ağustos'ta MİT destekli operasyonla yakalanmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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