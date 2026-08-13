Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

AK Parti MYK toplanıyor! Çerçeve Yasa’nın yansımaları değerlendirilecek

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
AK Parti MYK toplanıyor! Çerçeve Yasa’nın yansımaları değerlendirilecek

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının ana gündem maddelerinden birini, TBMM’de kabul edilen Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasanın ardından atılacak yeni adımlar oluşturacak.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Emrah Özcan
EMRAH ÖZCAN

MYK’da, yasanın kabul edilmesiyle birlikte Terörsüz Türkiye sürecinin bundan sonraki aşamalarına ilişkin yol haritasının değerlendirilmesi bekleniyor. Sürecin sahadaki yansımaları ve kamuoyuna anlatılmasına yönelik çalışmalar da toplantının gündeminde olacak.

ÖNERİLEN HABERLER
Çerçeve Yasa, dünya basınında: Avrupa ve İsrail ‘barış’tan rahatsız
GÜNDEM

Çerçeve Yasa, dünya basınında: Avrupa ve İsrail ‘barış’tan rahatsız

SAHA ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLECEK

AK Parti teşkilatının yaz döneminde sürecine ilişkin gerçekleştireceği çalışmalar ele alınacak. Parti içerisinde belirlenen bazı isimlerin eylül ayından itibaren sahaya inerek süreci vatandaşlara anlatması planlanıyor. Öte yandan AK Parti teşkilatının ağustos ayı itibarıyla sürdürdüğü “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında yapılan saha çalışmaları da MYK’da değerlendirilecek. Teşkilatın sahadan aldığı geri dönüşler ve çalışmaların yansımaları masaya yatırılacak.

ÖNERİLEN HABERLER
Terörsüz Türkiye
GÜNDEM

Terörsüz Türkiye'de tam denetim olacak! AK Parti'den 'teyit mekanizması' açıklaması

ÇEYREK ASIR HAZIRLIKLARI MASADA

Toplantıda ayrıca AK Parti’nin cuma günü kutlanacak 25. kuruluş yıl dönümü için yürütülen hazırlıklar da ele alınacak. AK Parti, Ankara Millet Bahçesi’nde çok büyük bir organizasyona hazırlanıyor. Partinin çeyrek asırlık siyasi geçmişine ilişkin düzenlenecek program ve etkinlikler miting havasında gerçekleştirilecek. 1O binlerce AK Partilinin katılacağı programda çeşitli sürprizler de katılımcıları bekliyor olacak.


Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Dijital konaklama platformlarına sıkı denetim: Rekabet ihlaline 500 bin lira ceza
Dijital konaklama platformlarına sıkı denetim
Kaydet
Ter kokuyor ancak fark etmiyor olabilirsiniz! Yaz aylarının kâbusu koku yorgunluğu
Yaz aylarının kâbusu koku yorgunluğu
Kaydet
Vatandaşlara hibe, kredi ve harç avantajları sunuluyor: Kentsel dönüşüme dört koldan destek
Kentsel dönüşüme dört koldan destek
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.