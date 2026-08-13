AK Parti MYK toplanıyor! Çerçeve Yasa’nın yansımaları değerlendirilecek

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının ana gündem maddelerinden birini, TBMM’de kabul edilen Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasanın ardından atılacak yeni adımlar oluşturacak.

MYK’da, yasanın kabul edilmesiyle birlikte Terörsüz Türkiye sürecinin bundan sonraki aşamalarına ilişkin yol haritasının değerlendirilmesi bekleniyor. Sürecin sahadaki yansımaları ve kamuoyuna anlatılmasına yönelik çalışmalar da toplantının gündeminde olacak.

SAHA ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLECEK

AK Parti teşkilatının yaz döneminde sürecine ilişkin gerçekleştireceği çalışmalar ele alınacak. Parti içerisinde belirlenen bazı isimlerin eylül ayından itibaren sahaya inerek süreci vatandaşlara anlatması planlanıyor. Öte yandan AK Parti teşkilatının ağustos ayı itibarıyla sürdürdüğü “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında yapılan saha çalışmaları da MYK’da değerlendirilecek. Teşkilatın sahadan aldığı geri dönüşler ve çalışmaların yansımaları masaya yatırılacak.

ÇEYREK ASIR HAZIRLIKLARI MASADA

Toplantıda ayrıca AK Parti’nin cuma günü kutlanacak 25. kuruluş yıl dönümü için yürütülen hazırlıklar da ele alınacak. AK Parti, Ankara Millet Bahçesi’nde çok büyük bir organizasyona hazırlanıyor. Partinin çeyrek asırlık siyasi geçmişine ilişkin düzenlenecek program ve etkinlikler miting havasında gerçekleştirilecek. 1O binlerce AK Partilinin katılacağı programda çeşitli sürprizler de katılımcıları bekliyor olacak.





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