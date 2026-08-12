Çerçeve Yasa, dünya basınında: Avrupa ve İsrail ‘barış’tan rahatsız

Dünya basını Terörsüz Türkiye için “tarihî” ve “dönüm noktası” ifadelerini kullanırken, İsrail basını süreci Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi geleceği üzerinden yorumladı.

Ankara’nın terör örgütü PKK’nın silah bırakması ve fesih sürecini hukuki zemine oturtan yasayı Meclis’ten geçirmesi dünya basınında geniş yankı buldu.

Reuters, Financial Times, New York Times, Washington Post ve Al Jazeera gelişmeyi barış sürecinde “tarihî”, “dönüm noktası” ve “en somut adım” ifadeleriyle duyurdu.

Yıllardır teröristlere ev sahipliği yapan Avrupa ile örgütün el altından silah tedarikçisi İsrail ise Terörsüz Türkiye’yi hazmedemedi.

Reuters, Türkiye’nin yasasını doğrudan “landmark law”, yani “tarihî nitelikte yasa” olarak duyurdu. Financial Times da Meclis’ten geçen düzenlemeyi “landmark legislation”, yani “tarihî nitelikte yasa” ifadeleriyle haberleştirdi.

İsrail basınındaki eleştirel yaklaşım ise Ynet’in haberinde öne çıktı. Ynet, süreci Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi geleceği üzerinden değerlendiren bir çerçeve kurdu.

Haberde, düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın DEM Parti’nin desteğini kazanarak siyasi geleceğini uzatmasına yardımcı olabileceği iddiası öne çıkarıldı. Benzer bir siyasi yorum Financial Times ve Washington Post’ta da yer alırken, Ynet’in yaklaşımında Erdoğan’ın siyasi geleceği özellikle ön plana çıkarıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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