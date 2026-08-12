Çaresiz anne, evlatlarının acısını bile yaşayamadı: Yunanistan cenazelere binlerce avro istiyor!

Ege’deki jet ski kazasından tek sağ kurtulan çaresiz anne Nur Asim, Yunan makamlarının cenaze teslimi için çıkardığı yüksek maliyet ve bürokratik gecikmelere isyan etti. Acılı kadının tek isteği evlatlarını yan yana defnedebilmek.

Bodrum tatili sırasında denizde yaşanan facia, Irak uyruklu Nur Asim’in bütün ailesini elinden alırken, acılı anne şimdi de bürokratik engellerle boğuşuyor.

14 Temmuz’da bindikleri jet skinin devrilmesi sonucu dinî nikâhlı eşi Fehet Muhammed Mahmut (26), çocukları Melek (8) ve Meral (4) dalgalara kapılarak hayatını kaybetti.

Facia anlarını anlatan Asim, “Jet ski devrildi, açığa sürüklendik. 3 metre boyunda dalgalar vardı. Melek benim, Meral de babasının kucağındaydı. Meral denize düşünce eşim onu kurtarmak için gitti ama dalgalara kapılıp kayboldu. Melek gece 02.00’ye kadar dayanabildi, kollarım yara olana kadar taşıdım ama çok su yuttuğu için kucağımda vefat etti” dedi.

Sabah saatlerinde kurtarılan ve tek sağ kalan kişi olduğu için önce nezarete alındığını belirten anne, Melek’in aynı gün, diğer kızı ile eşinin ise dört gün sonra Yunanistan’da bulunduğunu söyledi.

Cenazeleri almak için kişi başı 3 bin ila 5 bin avro istendiğini iddia eden Asim, yetkililere seslendi:

"Mahkeme ‘Altı ay sonra alabilirsin’ diyor. Altı ay sonra hiçbir cesedin kalacağını düşünmüyorum. bir ay geçti, DNA testi yeni alınacak. Normalde Melek bu ay okula gidecekti. Son defa görmek istiyorum. Çocuklarımın cenazelerini Türkiye’ye getirerek yan yana defnetmek istiyorum. Biz daha yas tutamadık. Sürekli mahkemelerde uğraşıyoruz. Gerçekten çaresizim"

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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