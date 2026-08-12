Çerçeve Yasa’ya, Yeni Parti’de 54 vekil ‘hayır’ dedi. CHP’de ise 2 vekil ‘hayır’ oyu kullandı, 14 vekil oturuma katılmadı. Terörsüz Türkiye’ye karşı çıkan vekiller, hayır oyuna gerekçe olarak rüşvetçi belediye başkanlarının cezaevinde olmasını gösterdi.

Meclis’te 91 sandalyesi bulunan Yeni Parti, çerçeve yasaya en fazla ‘Hayır’ oyu veren parti oldu. Yeni Partili 54 milletvekili ‘Hayır’, 35 milletvekili ‘Evet’ oyu kullanırken, 2 milletvekili oylamaya katılmadı.

Oylama öncesinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kendisinin ve parti yöneticilerinin teklife ‘Evet’ oyu vereceğini, milletvekillerinin ise temsil ettikleri illerdeki vatandaşların beklentileri doğrultusunda tercih yapabileceğini açıklamıştı.

Ancak Özel’in bu açıklamasına rağmen parti grubunda çok sayıda milletvekili ‘Hayır’ oyu kullandı. Özel’in kapalı grup toplantısında, “Grup yöneticileri ve MYK üyeleri ‘Evet’ oyu kullansın” çağrısına rağmen Genel Başkan Yardımcıları Gizem Özcan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Ensar Aytekin’in ‘Hayır’ oyu vermesi dikkat çekti.

'Hayır'cıların bahanesi rüşvet operasyonları

HERKES BAŞINA BUYRUK...

Yeni Partili milletvekillerinin oy tercihinde bazı illerdeki tablo da dikkat çekti. Yeni Parti’nin Adana’daki 4 milletvekilinden 2’si ‘Evet’, 2’si ‘Hayır’ oyu kullandı. Genel Başkan Özgür Özel’in memleketi Manisa’da yalnızca Özel ‘Evet’ derken, 2 milletvekili ‘Hayır’ oyu verdi.

İzmir’de ise 9 Yeni Partili milletvekilinden sadece 2’si yasaya ‘Evet’ oyu verdi. Tutanaklara yansıyan sonuçlara göre, 28 milletvekilinin bulunduğu İzmir, 10 ‘Hayır’ oyuyla iller arasında ilk sırada yer aldı.

Eskişehir’de Utku Çakırözer ‘Evet’, İbrahim Arslan ‘Hayır’ derken, Mersin’de Ali Mahir Başarır ‘Evet’, Talat Dinçer ‘Hayır’ oyu verdi. Kocaeli’nde ise Yeni Parti’nin 3 milletvekilinden 2’si ‘Hayır’ oyu kullandı. Ortaya çıkan tablo, Yeni Parti grubundaki görüş ayrılıklarını gözler önüne serdi.

'Hayır'cıların bahanesi rüşvet operasyonları

GECİKMELİ DESTEK

Oylama öncesinde Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel’in teklif konusunda farklı düşündüğü de kulislere yansıdı. Dilek İmamoğlu’nun “Yüzümüzü millete dönelim” çıkışının ardından Ekrem İmamoğlu bir süre sessiz kaldı. Ancak oylamaya birkaç saat kala ‘Hayır’ oyu vereceğini açıklayan milletvekillerinin sayısının artmasının ardından İmamoğlu, “Özgür Özel’in aldığı kararın altına imzamı atıyorum” diyerek Özel’e destek verdi.

Ancak kulislerde, İmamoğlu’nun Özel’in tutumundan rahatsız olduğu ve çerçeve yasaya ‘Hayır’ oyu verilmesini istediği iddia ediliyor.

'Hayır'cıların bahanesi rüşvet operasyonları

Gazetemize konuşan Yeni Partili milletvekilleri, “Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde vatandaşın talebine göre hareket edildi. Türkan Elçi ve Sezgin Tanrıkulu ‘Evet’ dedi, Aydın, İzmir, Muğla ‘Hayır’ dedi. Temsil ettiğimiz irade ne istediyse onu yaptık” ifadelerini kullandı. Yasaya “Hukuksuzluk ve güvensizlik” gerekçesiyle ret oyu verdiğini söyleyen bazı milletvekilleri ise belediyelere yönelik operasyonlar devam ederken, onlarca seçilmiş cezaevindeyken ve her gün Meclis’e fezlekeler yağarken ‘Evet’ demenin hakkaniyetli olmayacağını savundu.

KILIÇDAROĞLU'NA RAĞMEN BÜYÜK FİRE

Oylamada CHP cephesinde dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun çerçeve yasaya ilişkin ‘Tereddütsüz destek’ açıklamasına rağmen CHP grubunda 16 fire yaşandı. CHP’li 14 milletvekili oylamaya katılmazken, İlhan Kesici ile Jale Nur Süllü yasaya ‘hayır’ oyu verdi. Geriye kalan 29 CHP milletvekili ise çerçeve yasaya ‘evet’ oyu kullandı. Oylamaya katılmayan 14 milletvekilinin büyük çoğunluğunun çerçeve yasaya sıcak bakmadığı ve ‘hayır’cı olduğu da öne sürüldü.

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