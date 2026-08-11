Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

'Terörsüz Türkiye'de kritik viraj dönüldü! En büyük çatlak Yeni Parti'de, İyi Parti'den tam kadro 'ret'

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
'Terörsüz Türkiye'de kritik viraj dönüldü! En büyük çatlak Yeni Parti'de, İyi Parti'den tam kadro 'ret'

'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi', 31 milletvekilinin katılmadığı oylamada 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla yasalaştı. Oylamada Yeni Parti'deki 54 ret oyuyla yaşanan çatlak, İyi Parti'nin tam kadro 'ret' kararı ve CHP'de çıkan ikinci hayır oyu dikkat çekti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM

'Terörsüz Türkiye' yasası Meclis'ten geçti! Siyasilerden peş peşe birlik mesajları

Meclis'teki tarihi oylamanın ardından ise gözler partilerin oy dağılımına çevrildi. Açık oylamanın kesin sonuçlarına göre yasa 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla kabul edildi.

'Terörsüz Türkiye'de kritik viraj dönüldü! En büyük çatlak Yeni Parti'de, İyi Parti'den tam kadro 'ret'
Başlık Resmi'Terörsüz Türkiye'de kritik viraj dönüldü! En büyük çatlak Yeni Parti'de, İyi Parti'den tam kadro 'ret'

YENİ PARTİ'DE ÇATLAK!

Oylamada en belirgin oy ayrışması Yeni Parti'de meydana geldi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in parti yöneticileriyle birlikte 'evet' oyu vereceklerini ancak milletvekillerini serbest bıraktıklarını açıklamasının ardından sandıktan çok konuşulacak bir tablo çıktı.

Meclis grubunun serbest kalmasıyla Yeni Parti’nin 91 milletvekilinden 54'ü ret oyu kullandı. Partide evet oyu veren milletvekili sayısı 35'te kalırken, 2 milletvekili de oylamaya katılmadı.

'Terörsüz Türkiye'de kritik viraj dönüldü! En büyük çatlak Yeni Parti'de, İyi Parti'den tam kadro 'ret'
Başlık Resmi'Terörsüz Türkiye'de kritik viraj dönüldü! En büyük çatlak Yeni Parti'de, İyi Parti'den tam kadro 'ret'

CHP’DE MERAK EDİLEN İSİM

CHP grubunda ise oy dağılımı 29 kabul ve 2 ret şeklinde oldu. Oylama öncesinde yasaya 'Hayır' diyeceğini ilan eden İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’nin dışındaki diğer ret oyunun kime ait olduğu ise merak konusu oldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Tereddütsüz destek' mesajına rağmen 14 CHP'li vekilin oylamaya katılmaması ise dikkat çekti.

'Terörsüz Türkiye'de kritik viraj dönüldü! En büyük çatlak Yeni Parti'de, İyi Parti'den tam kadro 'ret'
Başlık Resmi'Terörsüz Türkiye'de kritik viraj dönüldü! En büyük çatlak Yeni Parti'de, İyi Parti'den tam kadro 'ret'

İYİ PARTİ FİRE VERMEDİ

Düzenlemeye baştan beri karşı çıkan İyi Parti, oylamada tam kadro hareket etti. Parti grubundaki 29 milletvekilinin tamamı ret oyu kullanırken, hiç kabul oyu çıkmadı. İyi Parti'den oylamaya katılmayan vekil de olmadı.

Oylamada ayrıca 1 bağımsız milletvekili ile 1 Demokrat Parti milletvekili de ret oyu kullandı.

31 vekilin katılmadığı oylama sonucunda rakamlar 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser olarak kayıtlara girdi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Meteoroloji’den 30 şehir için uyarı! Sağanak, aşırı sıcak ve nem bunaltacak
Meteoroloji’den 30 şehir için uyarı!
Kaydet
İki defa açık kalp ameliyatı geçirmişti! Üçüncü kapak ameliyatsız yöntemle takıldı
Üçüncü kapak ameliyatsız yöntemle takıldı
Kaydet
Trump uyuyakaldı! Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Oldukça enerjik
ABD Başkanı Trump uyuyakaldı!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.