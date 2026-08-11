'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi', 31 milletvekilinin katılmadığı oylamada 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla yasalaştı. Oylamada Yeni Parti'deki 54 ret oyuyla yaşanan çatlak, İyi Parti'nin tam kadro 'ret' kararı ve CHP'de çıkan ikinci hayır oyu dikkat çekti.

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Meclis'teki tarihi oylamanın ardından ise gözler partilerin oy dağılımına çevrildi. Açık oylamanın kesin sonuçlarına göre yasa 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla kabul edildi.

'Terörsüz Türkiye'de kritik viraj dönüldü! En büyük çatlak Yeni Parti'de, İyi Parti'den tam kadro 'ret'

YENİ PARTİ'DE ÇATLAK!

Oylamada en belirgin oy ayrışması Yeni Parti'de meydana geldi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in parti yöneticileriyle birlikte 'evet' oyu vereceklerini ancak milletvekillerini serbest bıraktıklarını açıklamasının ardından sandıktan çok konuşulacak bir tablo çıktı.

Meclis grubunun serbest kalmasıyla Yeni Parti’nin 91 milletvekilinden 54'ü ret oyu kullandı. Partide evet oyu veren milletvekili sayısı 35'te kalırken, 2 milletvekili de oylamaya katılmadı.

'Terörsüz Türkiye'de kritik viraj dönüldü! En büyük çatlak Yeni Parti'de, İyi Parti'den tam kadro 'ret'

CHP’DE MERAK EDİLEN İSİM

CHP grubunda ise oy dağılımı 29 kabul ve 2 ret şeklinde oldu. Oylama öncesinde yasaya 'Hayır' diyeceğini ilan eden İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’nin dışındaki diğer ret oyunun kime ait olduğu ise merak konusu oldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Tereddütsüz destek' mesajına rağmen 14 CHP'li vekilin oylamaya katılmaması ise dikkat çekti.

'Terörsüz Türkiye'de kritik viraj dönüldü! En büyük çatlak Yeni Parti'de, İyi Parti'den tam kadro 'ret'

İYİ PARTİ FİRE VERMEDİ

Düzenlemeye baştan beri karşı çıkan İyi Parti, oylamada tam kadro hareket etti. Parti grubundaki 29 milletvekilinin tamamı ret oyu kullanırken, hiç kabul oyu çıkmadı. İyi Parti'den oylamaya katılmayan vekil de olmadı.

Oylamada ayrıca 1 bağımsız milletvekili ile 1 Demokrat Parti milletvekili de ret oyu kullandı.

31 vekilin katılmadığı oylama sonucunda rakamlar 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser olarak kayıtlara girdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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