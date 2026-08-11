İki defa açık kalp ameliyatı geçirmişti! Üçüncü kapak ameliyatsız yöntemle takıldı

Trabzon’da daha önce geçirdiği kalp ameliyatında takılan biyolojik kapağın zamanla işlevini yitirmesi üzerine sağlık sorunları yaşayan 55 yaşındaki Murat Mahmutoğlu, açık kalp ameliyatına gerek duyulmadan uygulanan TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) yöntemiyle tedavi edildi.

Yaklaşık 45 yıldan bu yana kalp hastalığı bulunan Mahmutoğlu, geçmişte iki defa açık kalp ameliyatı geçirmişti. İlk ameliyatında mekanik kapak takılan hastaya, daha sonra gelişen enfeksiyon sebebiyle hayvansal dokudan üretilen biyolojik kapak yerleştirildi.

Yaklaşık iki ay önce nefes darlığı artan Mahmutoğlu’nun yapılan tetkiklerinde biyolojik kapağın fonksiyonunu kaybettiği belirlendi. Kalp fonksiyonları yüzde 45’ten yüzde 20’ye düşen hastada böbrek ve karaciğer fonksiyonları da bozuldu.

Yeniden açık kalp ameliyatı geçirmesi yüksek riskli bulunan Mahmutoğlu için farklı branşlardan uzmanlar bir araya geldi. Hastaya, TAVI metoduyla açık kalp ameliyatı yapılmadan, kasık damarından girilerek bozulan biyolojik kapağın içine yeni bir kapak yerleştirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası