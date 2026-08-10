'Terörsüz Türkiye' yasası Meclis'ten geçti! Siyasilerden peş peşe birlik mesajları

"Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik aşama geride kaldı. TBMM'de 468 oyla kabul edilerek yasalaşan düzenlemenin ardından siyasi isimlerden peş peşe açıklamalar geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasanın Türkiye'nin birlik ve beraberliğini güçlendireceği mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adımlarıyla yürütülen "Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik bir aşama daha geride kaldı. Süreç kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda kabul edilerek yasalaştı.

Genel Kurulda yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin ardından yapılan oylamada teklif 467 oyla kabul edildi. Oylamada 87 milletvekili ret, 7 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

Böylece "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan düzenleme, Meclis Genel Kurulundan geçerek kanunlaştı.

Siyasi isimler, çerçeve yasanın Meclis'te kabul edilmesinin ardından peş peşe açıklamalarda bulundu.

"BERABERLİĞİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEKTİR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Gürlek, "Milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, Gazi Meclisimizde 468 kabul oyuyla güçlü bir irade ile yasalaştı" dedi.

"Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hâle getirecek; Türkiye Yüzyılı’nı inşa ederken millî birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir." diyen Gürlek, açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

"Bu tarihî sürece liderliğiyle yön veren Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a ve Terörsüz Türkiye hedefimize ilk günden itibaren güçlü iradesiyle destek veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye şükranlarımı sunuyorum. Kanunun hazırlanması ve yasalaşması sürecinde büyük gayret gösteren TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a, ortak geleceğimiz adına düzenlemeye katkı ve destek sunan siyasi partilerimize ve kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Kanunun ülkemize, milletimize ve ebedî kardeşliğimize hayırlı olmasını diliyorum."

Paylaşım yapan diğer isimler şöyle...

"HAYIRLI SONUÇLARA VESİLE OLACAĞINA İNANIYORUM"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran:

"Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 468 oyla kabul edilmesi, Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda ortaya konulan kararlı iradenin önemli bir göstergesidir. Milletimizin huzurunu, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü daha da güçlendirecek bu tarihî adımın; Türkiye’nin terör belasından tamamen kurtulması ve geleceğe daha güçlü, daha güvenli bir şekilde yürümesi adına hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyorum.

Teklifin hazırlanmasından komisyon çalışmalarına, müzakerelerden Genel Kurul sürecine kadar her aşamada emeği ve katkısı bulunan tüm milletvekillerine, siyasi parti gruplarına ve sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kararlılıkla sürdürülen Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Gazi Meclisimizde atılan bu adımın, ülkemizin geleceği ve gelecek nesillerimiz için kalıcı bir kazanım olmasını diliyorum. Aziz milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun."

"SOMUT BİR ADIMA DÖNÜŞTÜ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulumuzda kabul edilerek yasalaştı. Bu vesileyle Terörsüz Türkiye sadece bir hedef değil, çerçevesi yasayla çizilen somut bir adıma dönüştü.

Bu tarihî adımın atılmasına güçlü iradesiyle öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a ve sürecin başından itibaren kıymetli desteklerini esirgemeyen MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli’ye şükranlarımı sunuyorum.

TBMM Başkanımız Sn. Numan Kurtulmuş başta olmak üzere, TBMM Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuza ve millî meselemize siyaset üstü bir yaklaşımla destek veren tüm milletvekillerimize gönülden teşekkür ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; milletimizin huzurunu, güvenliğini, birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tutarak, terörün izlerini bu topraklardan silmeye devam edeceğiz. Düzenlemenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Mahinur Özdemir Göktaş

"TÜM MİLLETVEKİLLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

"Kardeşliğimizi, toplumsal huzurumuzu ve milli direncimizi en üst seviyeye taşıyan “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Gazi Meclisimizde tecelli eden bu milli irade, Terörsüz Türkiye ve huzur dolu yarınlarımızı bir kez daha ilan etmiştir.

Ülkemizi her türlü tehditten arındırıp daha güçlü yarınlara taşıyacak bu tarihi iradeyi ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’a ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye şükranlarımı sunuyorum.

Milletimizin beklentilerini karşılamak ve toplumsal bütünleşmeyi pekiştirmek adına Meclis çalışmalarında yoğun mesai harcayan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

Vatandaşlarımızın huzurunu gözeten bu yasa ülkemize ve aziz milletimize hayırlı, uğurlu olsun."

"TARİHİ BİR ADIM"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu:

"Gazi Meclisimizde kabul edilerek yasalaşan “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun”, Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda tarihi bir adım olmuştur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın liderliğinde kararlılıkla yürütülen Terörsüz Türkiye süreci, devletimizin güçlü iradesi ve milletimizin ortak beklentisiyle yeni bir aşamaya ulaşmıştır.

Yıllardır terörle mücadelede büyük bedeller ödeyen ülkemizin artık gücünü ve enerjisini daha büyük hedeflere yöneltmesinin önünde yeni bir ufuk açılmıştır. Şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakârlığını daima yüreğimizde taşıyarak Türkiye Yüzyılı’nı daha güçlü bir birlik ve kardeşlik ikliminde inşa edeceğiz.

Bu tarihi adımın ülkemize, milletimize ve ebedî kardeşliğimize hayırlı olmasını diliyorum."

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli’nin tarihi çağrısı ile ortaya konulan “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda hazırlanan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun”un kabulünün ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

İç cephemizi güçlendiren bu tarihi adım; terörü ve kardeşliğimize yönelik tehditleri sona erdirmede çok önemli bir aşamayı teşkil etmektedir.

“Terörsüz Türkiye” hedefi, yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin geleceği açısından da kritik bir öneme sahiptir. Türkiye’nin kendi sınırları içinde huzur ve güveni kalıcı hale getirmesinin yanında, terörün bölge halklarının geleceğini tehdit eden bir unsur olmaktan çıkarıldığı “Terörsüz bölge” idealinin de hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu tarihi sürece destek veren, sorumluluk alan ve ülkemizin geleceğini önceleyen herkese ve her kesime teşekkür ediyorum.

“Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” şiarımız doğrultusunda “Güçlü iç cephe, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz bölge” hedefleriyle; daha huzurlu, daha güvenli ve daha müreffeh bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Fuat Oktay

"ÜLKELERİ BÖLMEYE ÇALIŞANLARA VERİLEN EN GÜÇLÜ CEVAP"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

"Milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisimizde, Genel Kurulun geniş mutabakatıyla kabul edilen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Verilen 468 evet oyu, siyasi mutabakat ve toplumsal sahiplenme adına son derece önemli ve değerlidir.

Gazi meclisimizin çatısı altında yaklaşık bir yıldır katılımcı ve gündelik siyasetin üstünde bir yaklaşımla bu sürece yapıcı katkı sunan tüm parti gruplarına ve milletvekillerine, başta Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Meclisimizde ilgili kişi ve kurumlarla yapılan kapsamlı istişareler sonucunda oluşturulan ortak rapor, yapılan yasal çalışmanın zeminini oluşturmuş ve istikametini çizmiştir. Bundan sonraki süreç de Meclisimizin yakın takibi ve yönlendirmesi ile ilerleyecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve İç Cepheyi Güçlendirme yaklaşımı çerçevesinde Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrıları ile yaklaşık iki yıl önce başlayan ve sürdürülen bu süreçte, Cumhur İttifakı kararlı bir tutum sergilemiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın sürecin çeşitli aşamalarında verdiği talimatlar ile bir devlet politikasına dönüşen Terörsüz Türkiye hedefi, kurumlarımızın fedakar çalışmaları ve ortak akıl ile olgunlaştırılmış, devletimizin niteliklerinden ve milletimizin değerlerinden asla ödün verilmemiştir. Süreç devlet aklı ve millet irfanı ile titizlikle yönetilmiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için ortaya koydukları liderlik için şükranlarımızı sunuyoruz. Yaptıkları eşsiz fedakarlıklar ile ülkemizi bugünkü güçlü konuma ulaştıran tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz

Meclisimizde atılan bu tarihi adımın, toplumsal bütünleşmemizi ve kardeşliğimizi pekiştirmesini, demokrasimizi güçlendirmesini, kalkınmamıza ivme katmasını, bölgemiz üzerinde oynanmaya çalışılan emperyalist oyunları boşa çıkarmasını, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize kalıcı katkılar sunmasını temenni ediyorum.

Üçüncü göz gibi dış mekanizmalara yer vermeyen bu süreç, tamamen milli kapasite ve akılla şekillendirilmiş, ülkemizin temel sorunlarını kendi imkanlarıyla çözme irade ve yeteneğini ortaya koymuştur. Türkiye Modeli hayata geçirilmiştir. Bu yaklaşım etnik ve mezhebi fay hatları üzerinden bölgemizi karıştırmaya, ülkeleri bölmeye çalışanlara verilen en güçlü cevaptır.

Silahları bırakma ve tasfiye süreçlerinin olabilecek en hızlı şekilde hayata geçmesini, güvenlik birimlerimizce sahada teyid ve tespitin yapılmasını, ardından yasanın ilgili maddelerinin işlerlik kazanmasını bekliyoruz.

Bu hassas süreçte provokasyon ve dezenformasyonla süreci sabote etmeye çalışacak odaklara karşı hepimizin çok uyanık olması gerekmektedir.

Sürecin başarıyla tamamlanmasıyla, kaybeden olmayacak, kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaşımız olacaktır.

Türkiye Yüzyılı yolunda milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz daim olsun…"

Haberle İlgili Daha Fazlası