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Spor

TFF 1. Lig'de ilk haftanın lideri averajla belli oldu

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TFF 1. Lig'de ilk haftanın lideri averajla belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftası sona erdi. Sezonun ilk haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-0 mağlup eden Bandırmaspor, averajla haftayı lider kapattı.

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Ligde haftanın kapanış maçında Orfa Yapı Pendikspor ile Batman Petrolspor 2-2 berabere kaldı.

Sezonun ilk haftasında sahasında İstanbulspor'u 3-0 yenen Bandırmaspor, averajla haftayı lider kapattı.

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SONUÇLAR

1. Lig'in ilk haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Boluspor-Manisa FK: 1-2

Bandırmaspor-İstanbulspor: 3-0

Eminevim Ümraniyespor-Mardin 1969: 0-0

Ekenler Beton Sivasspor-Turka Esenler Erokspor: 0-0

Antalyaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: 4-3

Alagöz Holding Iğdır FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 2-0

SMS Grup Sarıyer-Muğlaspor: 2-0

Vanspor- Metro Holding Kayserispor: 0-2

Bodrum FK-Bursaspor: 0-2

Orfa Yapı Pendikspor-Batman Petrolspor: 2-2

Pendikspor - Batman Petrolspor
Başlık ResmiPendikspor - Batman Petrolspor

PUAN DURUMU

Ligin ilk haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.BANDIRMASPOR11003033
2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK11002023
3.BURSASPOR11002023
4.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR11002023
5.SMS GRUP SARIYER11002023
6.ANTALYASPOR11004313
7.MANİSA FK11002113
8.BATMAN PETROLSPOR10102201
9.ORFA YAPI PENDİKSPOR10102201
10.EKENLER BETON SİVASSPOR10100001
11.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR10100001
12.MARDİN 1969 SPOR10100001
13.TURKA ESENLER EROKSPOR10100001
14.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ100134-10
15.BOLUSPOR100112-10
16.BODRUM FK100102-20
17.MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK100102-20
18.MUĞLASPOR100102-20
19.VANSPOR100102-20
20.İSTANBULSPOR100103-30

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta, 14 Ağustos Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.

Ligde gelecek haftanın programı şöyle:

14 Ağustos 2026 Cuma:

21.30 Turka Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer (Esenler Erokspor)

15 Ağustos 2026 Cumartesi:

19.00 İstanbulspor-Bodrum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Misirli.com.tr Fatih Karagümrük-Eminevim Ümraniyespor (Henüz belli değil)

21.30 Manisa FK-Vanspor FK (Manisa 19 Mayıs)

21.30 Bursaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yüzüncü Yıl Atatürk)

16 Ağustos 2026 Pazar:

19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Orfa Yapı Pendikspor (Aktepe)

19.00 Metro Holding Kayserispor-Ekenler Beton Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)

21.30 Mardin 1969-Antalyaspor

21.30 Muğlaspor-Bandırmaspor (Bodrum İlçe)

17 Ağustos 2026 Pazartesi:

21.30 Batman Petrolspor-Boluspor (Batman Şehir)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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