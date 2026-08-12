Trablus ve Bingazi ziyaretine başlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, siyasi bölünmüşlüğün sona erdirilmesi ve toprak bütünlüğünün korunması için “Tek Libya” mesajı verecek. Görüşmelerde, iki ülkenin Doğu Akdeniz’deki ortak hak ve çıkarlarının korunması ele alınacak. Enerji alanında yeni projelerin hayata geçirilmesi konusu masaya yatırılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya’ya kritik bir ziyarette bulundu. Dün başlayan ve bugün de devam eden ziyarette Bakan Fidan, doğudan batıya uzanan bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Trablus ve Bingazi görüşmeleri kapsamında Fidan’ın gündeminde siyasi bölünmüşlüğün aşılması, seçim süreci, askerî kurumların birleştirilmesi, savunma ve enerji iş birliği ile Doğu Akdeniz’de Türkiye-Libya ortak çıkarlarının korunması bulunuyor. Ankara, Fidan’ın iki merkezde gerçekleştireceği temaslarla Libya’nın doğusu ve batısı arasında ayrım yapmadan tüm aktörlerle diyalog kurduğu “Tek Libya” politikasını sahada bir defa daha ortaya koyacak.

Fidan, ziyaret kapsamında, Libya Başbakanının Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Yüksek Devlet Konseyi (Senato) Başkanı Muhammed Miftah Takala ile bir araya geldi.

Doğudan batıya uzanan diplomasi trafiği: Fidan’dan ‘Tek Libya’ ziyareti

Görüşmelerde Türkiye-Libya ilişkilerinin yanı sıra bu ülkedeki siyasi süreç, güvenlik, savunma, enerji ve ekonomik iş birliği ele alındı. Türkiye, Libya’nın birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını, ülkede kalıcı istikrar ve sükûnetin sağlanmasını öncelikli görüyor ve siyasi çözümün Libyalıların öncülüğünde ilerlemesi gerektiğini savunuyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi (Senato) Başkanı Muhammed Miftah Takala ile Trablus’ta bir araya geldi.

SEÇİMLER GÜNDEMDE

Libya’da uzun süredir devam eden siyasi bölünmüşlüğün aşılması ve ülkenin seçimlere götürülmesi yönündeki uluslararası çabalar, ziyaretin önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor. Türkiye, BM’nin Libya’daki siyasi sürecini ve ABD’nin girişimlerini yakından takip ediyor. Ankara, muteber, adil ve şeffaf seçimlerin gerçekleştirilmesine yönelik çabaları desteklerken, çözümün dışarıdan dayatılmaması gerektiğini savunuyor.

Doğudan batıya uzanan diplomasi trafiği: Fidan’dan ‘Tek Libya’ ziyareti

D. AKDENİZ VE ENERJİ MASADA

Fidan’ın temaslarında Türkiye ile Libya’nın Doğu Akdeniz’deki ortak hak ve çıkarlarının korunması da gündeme gelecek. Enerji alanında yeni projelerin hayata geçirilmesi de masaya yatırılacak. Görüşmelerde Filistin meselesi, Körfez’deki gelişmeler ve Hürmüz Boğazı’ndaki durum başta olmak üzere bölgesel krizler de ele alınacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası