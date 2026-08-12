İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki Filistinlilerin arazilerini gasbeden kararlar çıkarıyor. İsrail askerleri, köylere baskın yapıp onlarca kişiyi gözaltına alırken, silahlı Yahudiler de Filistinlilerin arazilerini ateşe veriyor.

Gazze’de soykırım yapan İsrail, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında baskılarını artırdı. Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te bir gün içinde onlarca Filistinliyi alıkoyan İsrail güçleri, yerleşimci adı verilen silahlı Yahudilerin de Filistin köylerine saldırmasına göz yumuyor. Sadece bir gün içinde Filistin’in onlarca bölgesinden, İsrail askerlerinin ve Yahudi işgalcilerin gerçekleştirdiği saldırı haberleri geldi...

Batı Şeria’nın Ramallah şehrine bağlı Celcilya köyüne bir yıl önce kaçak yerleşim yeri kuran silahlı Yahudiler, Filistinlilerin tarım arazilerini ateşe verdi. Yahudiler daha sonra köyün yakınlarında bulunan el-Mazraat eş-Şarkiyye beldesindeki Filistinlilere ait evleri gasbetmek için saldırdı.

Tubas şehrine bağlı Atuf ve Er-Ras el-Ahmer bölgelerindeki su hatlarını yıkan İsrail askerleri, artezyen kuyularını kapatarak Filistinlilerin suya erişimini engelledi.

Tel Aviv yönetimi, kademeli işgal politikası yürütüyor: Filistin'de organize İsrail terörü

Nablus’un güneybatısındaki Tell köyüne ve Ürdün Vadisi’nin kuzeyindeki Ayn el-Hilve bölgesine baskın düzenleyen işgalci askerler bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

ASKERÎ EMİRLER ÇIKARILIYOR

Batı Şeria’daki “Givat Harel” kaçak Yahudi yerleşim birimini genişletme kararı alan İsrail makamları, Kalkilya şehrine bağlı Cinsaffut köyü arazilerinden bir bölümüne “askerî amaçlar” gerekçesiyle el koymak için askerî emri çıkardı. Benzer bir el koyma kararı da Selfit şehrine bağlı Marda beldesinde alındı. İsrail makamları 2 bin 224 dönüm araziye el konulmasını öngören yeni bir askerî karar çıkardı.

Tel Aviv yönetimi, kademeli işgal politikası yürütüyor: Filistin'de organize İsrail terörü

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YIKIMLAR HIZLANDI

İsrail ordusu buldozerler eşliğinde Cenin şehri ile güneyindeki Anza köyüne baskın düzenledi. Kent ile köy arasındaki ana caddede bulunan 20 dükkân ve ev “ruhsatsız olduğu” gerekçesiyle yıkıldı. İsrail askerleri, 24 Temmuz’da yerleşimciler tarafından düzenlenen baskına direndiği sırada öldürülen Filistinli Faruk Ramadan’ın Tell köyündeki evini de yıktı.

Tel Aviv yönetimi, kademeli işgal politikası yürütüyor: Filistin'de organize İsrail terörü

KADEMELİ İŞGAL POLİTİKASI

İsrail makamları yalnızca geçen temmuz ayında Filistinlilere ait 830 bin 917 dönüm araziyi hedef alan 31’i el koyma emri olmak üzere toplam 33 askerî emir yayımladı. Tel Aviv yönetiminin kademeli bir politika izlediğine dikkati çeken Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti “Kaçak yerleşimin statüsünün düzenlenmesi, Filistin topraklarının devlet arazisi ilan edilmesi, sözde yetki alanının belirlenmesi, planlama, bütçe ayrılması sonrasında işgal projelerinin uygulanmasına başlanıyor” açıklamasında bulundu.

Tel Aviv yönetimi, kademeli işgal politikası yürütüyor: Filistin'de organize İsrail terörü

OĞUL BİDEN: NETANYAHU KÖTÜLÜĞÜN VÜCUT BULMUŞ HALİ

ABD’li ünlü muhafazakâr siyaset yorumcusu ve podcast sunucusu Tucker Carlson’a mülakat veren eski başkan Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya tepki gösterdi. Hunter Biden “Netanyahu’nun kötülüğün vücut bulmuş hâli olduğunu söylemek antisemitikse insanlara ne diyebilirim bilmiyorum. Tek yapmanız gereken gözlerinizi açmak, kalbinizi açmak” dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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