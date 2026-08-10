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Dünya

Rumları İsrail korkusu sardı! Sonunda işgal edildiklerini anladılar

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Rumları İsrail korkusu sardı! Sonunda işgal edildiklerini anladılar

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Rum milletvekili Fidias Panayiotou "İsrailliler Güney Kıbrıs'ta hızla taşınmaz ve arazi satın alıyor. Mahalleler ve yerleşim alanları oluşturuyor. Ruslara da karşıyım. Bir köyün tamamının İsraillilerden, bir sonraki köyün ise Ruslardan oluşmasını istemiyoruz" dedi.

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Avrupa Parlamentosunun Rum milletvekili Fidias Panayiotou "İsrail" uyarısında bulundu. Panayiotou, İsraillilerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) artan taşınmaz ve arazi alımlarına dikkat çekti.

Rumları İsrail korkusu sardı! Sonunda işgal edildiklerini anladılar
Başlık ResmiRumları İsrail korkusu sardı! Sonunda işgal edildiklerini anladılar

"Neden İsrail'in adayı satın aldığını söylüyorsunuz?" sorusuna Panayiotou "İsrail'de son yıllarda yaşanan istikrarsızlık nedeniyle İsrail'in zenginleri ülkeden ayrılmayı tercih ediyor. Kıbrıs da en yakın, güvenli ve Avrupa Birliği'nde bulunan bir ülke olduğu için Kıbrıs'ta çok fazla arazi satın alıyorlar. Daireler, köyler satın alıyorlar, çok fazla arazi satın alıyorlar ve bunu bazen belirli bölgelerde yoğunlaştırıyorlar. Dolayısıyla İsrailliler için adeta mahalleler ya da tamamı İsraillilerden oluşan binalar meydana getirmeye çalışıyorlar" cevabını verdi.

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Bu konuda dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunan Panayiotou "Birçok insan benim İsrail karşıtı olduğumu söyleyecektir. Ben İsrail'e karşı değilim. Aynı şekilde Rusların da Kıbrıs'a gelip toprak edinmesine karşıyım. Avrupa Birliği üyesi olmayan üçüncü ülkelerden bahsediyorum. Başka halklardan oluşan gettolar oluşturmak istemezsiniz. Bir köyden geçtiğinizde köyün tamamının İsraillilerden, bir sonraki köyün ise tamamen Ruslardan oluşmasını istemezsiniz. Milli kimliğimizi korumamız gerekiyor ve bu konuda çok dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Rumları İsrail korkusu sardı! Sonunda işgal edildiklerini anladılar
Başlık ResmiRumları İsrail korkusu sardı! Sonunda işgal edildiklerini anladılar

Rum caddeleri İsraillilere yönelik seçim kampanyası afişleri ile dolu.

İSRAİL SEÇİMLERİ ADAYA SIÇRADI

İsrail'in Güney Kıbrıs'taki artan varlığının göstergelerinden biri de 27 Ekim'de yapılacak İsrail seçimlerinde yarışacak adayların seçim kampanyasının adaya taşınması oldu. İsrail'de başbakanlık için yarışan eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un seçim kampanyasına ait billboardlar Larnaka Havalimanı yakınları başta olmak üzere Güney Kıbrıs'ta görülmeye başladı. Eisenkot'un seçim merkezi de söz konusu reklamların resmi seçim kampanyasının parçası olduğunu doğruladı ve Güney Kıbrıs'taki yoğun İsrailli nüfusa ulaşmayı amaçladığını açıkladı. Milletvekili Panayiotou, üçüncü ülkelerin seçim kampanyalarının Güney Kıbrıs'ta yürütülmesinin yasaklanmasını talep etti.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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