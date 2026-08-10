Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın birlik ve dayanışma mesajı, Ankara ve İstanbul’un simge noktalarına taşındı. Atakule, Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere kentin önemli noktalarında özel gösterimler yapıldı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması için Ankara ve İstanbul’da dikkat çeken bir iletişim çalışması yapıldı.

İletişim Başkanlığınca anlaşmaya ilişkin yürütülen iletişim kampanyası kapsamında hazırlanan görsel içerikler, Ankara ve İstanbul'un yüksek görünürlüğe sahip noktalarında kamuoyuyla buluşturuldu.

İki kent, tek mesaj: Mekke Anlaşması Ankara ve İstanbul’un simgelerine taşındı

ÜLKE BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Kampanya çerçevesinde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasının dijital mecralarında, Türk Telekom binasının dijital ekranında ve başkentin simge yapılarından Atakule'nin dijital ekranında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin özel içerikler yayımlandı.

İki kent, tek mesaj: Mekke Anlaşması Ankara ve İstanbul’un simgelerine taşındı

İstanbul'da ise kampanya içerikleri Atatürk Kültür Merkezi'nin dijital ekranında yer aldı. Ayrıca İstanbul'un simge yapılarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ülke bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı.

İki kent, tek mesaj: Mekke Anlaşması Ankara ve İstanbul’un simgelerine taşındı

Ayrıca, anlaşmaya özel olarak hazırlanan içerikler Galata Kulesi'nde gösterime sunuldu.

İki kent, tek mesaj: Mekke Anlaşması Ankara ve İstanbul’un simgelerine taşındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütülen çalışmayla dijital iletişim mecraları ile özel aydınlatma ve görsel gösterim uygulamaları bir arada kullanılarak Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ortak gelecek ve dayanışma vurgusu geniş kitlelere taşındı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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