Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle! Gündem Videoları Şanlıurfa'da sokak ortasında silahlı çatışma! 3 yaralı, 3 gözaltı Giriş: 12 Ağustos, 2026 - 17:33 | Güncelleme: 12 Ağustos, 2026 - 17:33 Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala Kaydet Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala Yayın Tarihi | 12 Ağustos, 2026 - 17:33 Haberle İlgili Daha Fazlası Gündem Videoları Bizi Takip Edin YORUMLAR Yorum için giriş yapın 0 yorum Daha Fazla Yorum Göster