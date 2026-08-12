Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile düzenlediği ortak basın toplantısında İsrail’in Batı Şeria ve Kudüs’teki uygulamalarına tepki gösterdi. Netanyahu hükümetinin bölgede kaos ve çatışmadan nemalandığını belirten Erdoğan, Filistin davasının başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan satır başları;

Filistin topraklarındaki mevcut durumu ayrıntılı şekilde görüştük. Uzun bir süreden sonra Filistin'de gerçekleştirilmesi öngörülen yasama ve başkanlık seçimleri kararının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçimlerin, özellikle Filistinli kardeşlerimiz arasındaki uzlaşı sürecinin ilerletilmesine, Filistin halkının birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum.

Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert mesaj: Bölgede kaos istiyor

Bugünkü görüşmemizde ayrıca Mescid-i Aksa ve El-Halil'de, Hazreti İbrahim Camii başta olmak üzere Filistin topraklarındaki kutsal mekânlara yönelik saldırı, ihlal ve tahriklere karşı dayanışmamızı yineledik. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve diğer mukaddes mekânlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız.

Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert mesaj: Bölgede kaos istiyor

“NETANYAHU KAOSTAN NEMALANIYOR”

Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı, bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bunda muvaffak olamayacaklar. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek.

Soykırımcı Netanyahu hükümeti tüm dünyanın gözü önünde Batı Şeria ve Kudüs'teki hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor. Egemen Filistin Devleti'nin varlığı baltalanmaktadır. Bunu görmezden gelmek, buna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Filistin'e destek olmanın, başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz.

Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert mesaj: Bölgede kaos istiyor

“İSRAİL'İN İŞGALİ KATLANARAK DEVAM EDİYOR”

Netanyahu bölgede kaos istiyor, çatışmadan nemalanıyor. 2026'da 3 bin 800 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in işgali katlanarak devam ediyor. Yaşananlara rağmen Filistin halkı dimdik ayakta. Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır.

Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert mesaj: Bölgede kaos istiyor

“FİLİSTİN DEVLETİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti'nin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz. Gazze'de ise tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşı çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız. Filistinli kardeşlerimizin yapıcı tutumuna rağmen mevcut İsrail yönetimi uzlaşmaz ve saldırgan tavrını sürdürüyor.

Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert mesaj: Bölgede kaos istiyor

Bir süre önce söylediğim gibi, kimin çatışmaların devamından, kimin de barıştan yana olduğunu göstermektedir. Gazze halkı barıştan yana olduğunu, barış istediğini, bu uğurda güçlü bir iradeye sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır.

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