Trump, "Allah'a hamd olsun" diyerek duyurdu: Orta Doğu'nun kabadayısı artık yok

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nda ABD’nin tam kontrol sahibi olduğunu savunarak İran’a sert mesaj verdi. İran’ın askerî ve ekonomik açıdan büyük kayıplar yaşadığını öne süren Trump, “Orta Doğu’nun kabadayısı artık yok. Allah’a hamdolsun” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD’nin Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip olduğunu belirten Trump, bu kontrolü sürdüreceklerini söyledi.

Deniz ablukasına “Çelik Duvar” adı verildiğini ifade eden Trump, İran’ın buna karşı koyabilecek durumda olmadığını savundu.

İRAN’IN ASKERÎ GÜCÜNÜ HEDEF ALDI

İran’ın donanma ve hava kuvvetlerinin bulunmadığını, kalan askerlerin maaşlarının ödenmediğini ve Devrim Muhafızlarının ağır kayıplar verdiğini öne süren Trump, İran yönetiminin durumunun da belirsiz olduğunu söyledi.

Trump ayrıca İran’ın parasının kalmadığını ve ülkenin ekonomik olarak büyük zarar gördüğünü iddia ederek, ülkedeki enflasyonun yüzde 300 seviyesinde olduğunu savundu.

“ORTA DOĞU’NUN KABADAYISI ARTIK YOK”

İran’ın artık yalnızca konuşabildiğini, harekete geçemediğini öne süren Trump, “Orta Doğu’nun kabadayısı artık yok. Allah’a hamdolsun” dedi.

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