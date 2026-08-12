Var Mısın Yok Musun bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

Esra Erol'un sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun'un yayın günü ve saati merak ediliyor. Yarışmanın 11 Ağustos Salı günü ekrana gelen son bölümünün ardından bu akşam yeni bölüm olup olmadığı atv'nin güncel yayın programı da belli oldu.

Var Mısın Yok Musun, yeni bölümleriyle ekran yolculuğuna devam ediyor. Yarışmacıların kutular arasından seçim yaptığı ve bankacının teklifleri karşısında karar verdiği program, bu hafta da iki yeni bölümle izleyicilerin karşısına çıkıyor. 11 Ağustos Salı günü yayınlanan 29. bölümün ardından Var Mısın Yok Musun'un 12 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor.

VAR MISIN YOK MUSUN BU AKŞAM VAR MI?

Var Mısın Yok Musun 12 Ağustos 2026 Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. atv tarafından paylaşılan güncel fragmanda programın yeni bölümünün Çarşamba günü saat 20.00'de yayınlanacağı duyuruldu.

Esra Erol'un sunumuyla devam eden yarışmada büyük ödüle ulaşmak isteyen yarışmacılar, seçtikleri kutular ve bankacıdan gelen teklifler doğrultusunda kritik kararlar veriyor.

VAR MISIN YOK MUSUN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Var Mısın Yok Musun yeni bölümü 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de atv'de yayınlanacak. Programın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda da yeni bölümlerin Salı ve Çarşamba günleri saat 20.00'de izleyiciyle buluşacağı belirtildi.

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