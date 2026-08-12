Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Var Mısın Yok Musun bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Var Mısın Yok Musun bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?
Fotoğraf Başlığı Var Mısın Yok Musun bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

Esra Erol'un sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun'un yayın günü ve saati merak ediliyor. Yarışmanın 11 Ağustos Salı günü ekrana gelen son bölümünün ardından bu akşam yeni bölüm olup olmadığı atv'nin güncel yayın programı da belli oldu.

Kaydet
a- | +A

Var Mısın Yok Musun, yeni bölümleriyle ekran yolculuğuna devam ediyor. Yarışmacıların kutular arasından seçim yaptığı ve bankacının teklifleri karşısında karar verdiği program, bu hafta da iki yeni bölümle izleyicilerin karşısına çıkıyor. 11 Ağustos Salı günü yayınlanan 29. bölümün ardından Var Mısın Yok Musun'un 12 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor.

VAR MISIN YOK MUSUN BU AKŞAM VAR MI?

Var Mısın Yok Musun 12 Ağustos 2026 Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. atv tarafından paylaşılan güncel fragmanda programın yeni bölümünün Çarşamba günü saat 20.00'de yayınlanacağı duyuruldu.

Esra Erol'un sunumuyla devam eden yarışmada büyük ödüle ulaşmak isteyen yarışmacılar, seçtikleri kutular ve bankacıdan gelen teklifler doğrultusunda kritik kararlar veriyor.

VAR MISIN YOK MUSUN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Var Mısın Yok Musun yeni bölümü 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de atv'de yayınlanacak. Programın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda da yeni bölümlerin Salı ve Çarşamba günleri saat 20.00'de izleyiciyle buluşacağı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER
Deniz Barut “Selçukşah Begüm Hatun” karakteriyle Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde!
HABERLER
Deniz Barut “Selçukşah Begüm Hatun” karakteriyle Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde!
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Trump,
'Allah'a hamd olsun İran artık yok'
Kaydet
Silah 3D yazıcı ile üretilmiş! Kar maskeli şahıs kenti ayağa kaldırdı
Silah 3D yazıcı ile üretilmiş! Ekipler alarma geçti
Kaydet
Şanlıurfa'da sokak ortasında silahlı çatışma! 3 yaralı, 3 gözaltı
Şanlıurfa'da sokak ortasında silahlı çatışma! 3 yaralı, 3 gözaltı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.