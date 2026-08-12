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Deniz Barut “Selçukşah Begüm Hatun” karakteriyle Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde!

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Deniz Barut “Selçukşah Begüm Hatun” karakteriyle Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde!
Fotoğraf Başlığı Deniz Barut “Selçukşah Begüm Hatun” karakteriyle Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde!

“Mehmed Fetihler Sultanı” dizisinin 4. sezon hazırlıkları sürerken kadroya dair de ipuçları gelmeye başlaı. Ahmet Yılmaz ve Yıldıray Yıldırım’ın yönettiği Miray Yapım imzalı dizinin kadrosuna t “Selçukşah Begüm Hatun” karakteri katıldı. Peki, Selçukşah Begüm Hatun'u canlandıracak olan Deniz Barut kimdir?

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Başarılı oyuncu zaman atlamasının yaşanacağı dizide “Selçukşah Begüm Hatun" rolüne hayat verecek ve 15. yüzyıl Akkoyunlu tarihinin önemli isimlerinden, Uzun Hasan’ın ilk hanımı olarak seyirci karşısına çıkacak.

DENİZ BARUT KİMDİR?

Deniz Barut, 29 Mart 1983'te Denizli'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Denizli'de tamamladıktan sonra lisede voleybol tutkusunu sürdürmek için İzmir'e taşındı. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin fotoğraf ve video yapımcılığı bölümünden mezun oldu. Fotoğrafları daha sonra Türkiye'deki çeşitli sergilerde sergilendi. 1997 yılında Elite Model Look güzellik yarışmasına katılarak ikinci oldu.
2000 yılında profesyonel olarak voleybolu bırakıp İstanbul'a taşındı.

Can Gürzap'ın Diyalog Enstitüsü'nde konuşma ve diksiyon dersleri almaya başladı. Ayrıca Şahika Tekand'ın oyunculuk akademisi Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk dersleri aldı. Daha sonra Star TV'de çalışmaya başladı ve haber, spor programları sundu. Barut, profesyonel oyunculuğa 2006 yılında Kaybolan Yıllar dizisiyle adım attı. Diğer oyunculuk çalışmaları arasında Lale Devri, Kara Para Aşk ve Avlu yer alıyor. Televizyondaki kariyerinin yanı sıra Sesinde Aşk Var ve Baba Parası gibi birçok filmde rol aldı.
2018 yılında Kafka Okur edebiyat dergisine katkıda bulunmaya başladı.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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