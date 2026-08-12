2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci tamamlandı. Üniversite tercihini yapan milyonlarca aday şimdi ÖSYM'den gelecek yerleştirme sonuçları açıklamasını bekliyor. 29 Temmuz'da başlayan 2026-YKS tercih işlemleri 10 Ağustos'ta sona ererken, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar ''YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, 2026 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

2026-YKS merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye kayıt süreci başlayacak. Bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, kendileri için açıklanacak kayıt takvimi içerisinde üniversitelerinin belirlediği işlemleri tamamlayacak. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, 2026 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, 2026 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-YKS tercih sonuçları için ÖSYM henüz resmi bir açıklama yapmadı. Tercih işlemlerinin 10 Ağustos'ta tamamlanmasının ardından adayların üniversite yerleştirme sonuçlarını bekleme süreci başladı.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, 2026 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?

Geçtiğimiz yıl uygulanan takvim dikkate alındığında sonuçların Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor. 2025-YKS yerleştirme sonuçları 25 Ağustos 2025 tarihinde saat 09.45'ten itibaren erişime açılmıştı.

2026 yılı için de benzer bir takvimin uygulanması halinde YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayı içerisinde açıklanması öngörülüyor.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, 2026 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?

2026 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2026-YKS ek yerleştirme tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Ek tercih sürecinin başlayabilmesi için öncelikle merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanması gerekiyor.

ÖSYM 2025 yılında ek yerleştirme tercihlerini 25-30 Eylül tarihleri arasında almıştı. Geçen yılki takvim dikkate alındığında 2026-YKS ek tercihlerin de Eylül ayında yapılması bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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