Yozgat'ta KKKA alarmı! Bir hafta önce kene yapıştı, hastanede can verdi

Çorum'da kene yapışması sonucu rahatsızlanan 57 yaşındaki kadın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Killik köyünde yaşayan 5 çocuk annesi 57 yaşındaki Şenay Tokmak'a bir hafta önce kene tutundu.

Tokmak, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Daha sonra Yozgat Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve KKKA şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Tokmak, kurtarılamadı.

Tokmak'ın yakınları tarafından teslim alınan cenazesinin, bugün ikindi namazının ardından Killik köyünde defnedileceği öğrenildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Yozgat Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIYozgat

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