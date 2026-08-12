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Bursa'da görünmez kaza! Açık bırakılan çukur motosikletliyi böyle düşürdü

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Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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