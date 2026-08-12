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ABD enflasyon verileri saat kaçta açıklanacak? Analistler ABD tüfe beklentisini açıkladı

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ABD enflasyon verileri saat kaçta açıklanacak? Analistler ABD tüfe beklentisini açıkladı
Fotoğraf Başlığı ABD enflasyon verileri saat kaçta açıklanacak? Analistler ABD tüfe beklentisini açıkladı

Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi. ABD Merkezi Bankası'nın (FED) para politikasına ilişkin beklentiler açısından kritik öneme sahip olan veriler, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, ABD enflasyon verileri saat kaçta açıklanacak? Analistlerin enflasyon beklentisi ne yönde?

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ABD’de bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verileri, küresel piyasaların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) seyri, Fed’in eylül toplantısında atacağı faiz adımlarına yönelik beklentilerin şekillenmesinde belirleyici olacak. Kritik veri, para politikasının yanı sıra altın ve dolar başta olmak üzere küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerindeki muhtemel etkileri nedeniyle de yakından izlenecek.

ABD ENFLASYON VERİLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD temmuz ayı enflasyon rakamları bugün saat 15.30'da açıklanacak. Amerika'da haziran ayında TÜFE rakamları yıllık yüzde 3.5 olarak açıklanmıştı.

ABD enflasyon verileri saat kaçta açıklanacak? Analistler ABD tüfe beklentisini açıkladı
Başlık ResmiABD enflasyon verileri saat kaçta açıklanacak? Analistler ABD tüfe beklentisini açıkladı

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ülkede haziran ayında yavaşlama eğilimine giren enflasyonun temmuz ayında da hız kesmeye devam etmesi bekleniyor. Analistler, piyasalarda ABD'de temmuz ayında yıllık enflasyonun yüzde 3,4, aylık enflasyonun ise yüzde 0,1 olarak gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

Analistler, ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar nasıl adımlar atacağına dair sinyaller verebileceğini söyleyerek verinin ardından piyasalarda sektör ve hisse bazlı oynaklıkların oluşabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bu süreçte Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonominin şu anda karşı karşıya olduğu en büyük sorunun enflasyon olduğunu belirtti.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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