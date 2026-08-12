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3. Sayfa

Bıçaklayarak öldürdüğü kişinin başında bağırarak bekledi

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Konya'nın Meram ilçesinde bir kişi, aralarında alacak verecek meselesi olan Tugay Sarı'yı sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Zanlının Sarı'yı bıçakladıktan sonra başında bağırarak beklediği anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

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Konya’da bir vatandaşın sokak ortasında bıçaklanarak yaşamını yitirdiği olay esnasında zanlının öldürdüğü kişiye bağırarak başında beklediği anlara ait kamera kayıtları ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Aşkan Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üstünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, caddede 42 ADN 749 plakalı araç ile seyir halinde bulunan Emin B. (36), aralarında alacak verecek meselesi olan husumetlisi 33 yaşındaki Tugay Sarı’yı 42 SJ 398 plakalı hafif ticari araçta fark etti. Husumetlisinin olduğu otomobili durduran Emin B., Tugay Sarı’yı çıkan tartışmada bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye sevk edilen Tugay Sarı, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

POLİS EKİPLERİ KISKIVRAK YAKALADI

Öte taraftan, olay yerinden 42 ADN 749 plakalı araç ile kaçan Emin B. polis ekipleri tarafından merkez Karatay ilçesinde ele geçirildi. Olay esnasında elinden yaralanan zanlı, Konya Şehir Hastanesinde yapılan müdahalenin sonrasında ifadesi alınmak üzere emniyete sevk edildi.

Olayın ardından zanlının Tugay Sarı’yı öldürdükten sonra başında bekleyerek bağırdığı anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların olayda yaşamını yitiren kişiye yardım ettiği esnada cinayet zanlısının maktulün başına gelerek bağırdığı anlar görülüyor.

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Bursa
3. SAYFA

Bursa'da dedikodu cinayeti! Hem eşini hem eniştesini öldürdü
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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