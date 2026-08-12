Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4 bin 272 yeni köprü ile son 24 yılda köprü sayısının 10 bin 239’a ulaştığını duyurdu. “Dünyada ilkleri başardık, uluslararası arenada ödüller aldık” diyen Uraloğlu, Kömürhan Köprüsü’nün dünya literatüründe 4’üncü sırada yer aldığını, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’nda tasarlanan köprünün dünyada ilk ve tek olduğunu hatırlattı.

Türkiye’nin dört bir yanında yol projeleri hız kesmeden sürerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 24 yılda yapılan projelere ilişkin bilgilendirme yaptı. Bakan Uraloğlu, 519 kilometre uzunluğundaki 4 bin 272 yeni köprü ile köprü sayısının 10 bin 239’a, toplam köprü uzunluğunun ise 830 kilometreye ulaştığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

4 BİN 272 YENİ KÖPRÜ İNŞA EDİLDİ

2002 yılında Türkiye’de sadece 311 kilometre uzunluğunda 5 bin 967 köprü bulunduğunu hatırlatan Uraloğlu, "Son 24 yılda 519 kilometre uzunluğunda 4 bin 272 yeni köprü inşa ederek köprü sayısını 10 bin 239’a, toplam uzunluğu ise 830 kilometreye yükselttik. Bugün Türkiye’deki köprülerimizi uç uca ekleseydik Ankara’dan Şanlıurfa’ya uzanan mesafe kadar bir uzunluğa ulaşırdık" dedi.

Uraloğlu, Türkiye’nin yalnızca ulaşımdaki fiziksel engelleri değil, mühendislik sınırlarını da aştığını vurguladı.

Köprü sayısı 10 bini aştı! 24 yıllık ulaşım rekoru! Bir uçtan diğer uca…Ülkenin dört bir yanı birbirine bağlandı

“DÜNYADA İLKLERİ BAŞARDIK”

Köprülerle vadileri, nehirleri aştıklarını, şehirleri birleştirdiklerini belirten Uraloğlu, şunları söyledi:

Dünyada ilkleri başardık, uluslararası arenada ödüller aldık. 1915 Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metrelik ana açıklığıyla dünyanın en geniş ana açıklığa sahip asma köprüsü olarak tarihe geçti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise üzerinden raylı sistem geçen en uzun asma köprü konumunda.

Köprü sayısı 10 bini aştı! 24 yıllık ulaşım rekoru! Bir uçtan diğer uca…Ülkenin dört bir yanı birbirine bağlandı

“DÜNYA LİTERATÜRÜNDE 4’ÜNCÜ SIRADA”

Elazığ’daki Kömürhan Köprüsü’nün ters Y tipi kule tasarımıyla 660 metre uzunluğunda inşa edildiğini belirten Bakan Uraloğlu, “168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığıyla bu yapı, dünya literatüründe 4’üncü sırada yer alıyor" diye vurguladı.

EN YÜKSEK AYAKLI VE KONSOL KÖPRÜSÜ

Uraloğlu, yükseklikleri 42-166 metre arasında değişen 8 adet orta ve 2 adet kenar ayak üzerinde dengeli konsol yapım metoduna göre toplam bin 372 metre uzunluğunda projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü’nün de bu özellikleriyle Türkiye’nin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü olduğunu hatırlattı.

DÜNYADA İLK VE TEK

Uraloğlu, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’nda hayata geçirilen Neonteikhos Antik Kenti’nde bulunan tarihi yol ve kalıntıların korunması için özel olarak tasarlanan çelik arkeolojik köprünün de dünyada ilk ve tek uygulama olduğunu belirtti. Uraloğlu, bu projenin Amerika merkezli National Corrugated Steel Pipe Association (NCSPA) tarafından 2021 yılında "Yılın En İyi Özel Uygulama Projesi" ödülünü kazandığını açıkladı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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