Kanal İstanbul’un ilk köprüsü Sazlıdere Köprüsü’nde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. 8 şeritli olarak tasarlanan köprüde göre doğu ve batıdaki kuleler 196 metre yüksekliğe ulaştı. Proje genelindeki fiziksel ilerleme ise yüzde 80’in üzerine çıktı. İstanbul’un en yüksek ikinci köprüsü olacak olan Sazlıdere Köprüsü, tamamlandığında ana açıklığı 440 metre olan gergin eğik askılı bir köprü olacak.

Kanal İstanbul güzergahında inşa edilen ilk köprü olan Sazlıdere Köprüsü’nde çalışmalar hız kesmeden sürerken, Sazlıbosna’da bulunan dev şantiye, havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde kulelerin çevresindeki çalışma platformları, vinçler, tabliye imalatları ve köprü güzergâhındaki şantiye faaliyetleri ışıklar altında net şekilde görüldü.

Yüzde 80’i tamam, 8 şeritli olacak! Kanal İstanbul’un ilk köprüsü Sazlıdere havadan görüntülendi

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Başakşehir-Nakkaş kesiminin en önemli yapısı olan Sazlıdere Köprüsü’nde iki adet diamond yani elmas geometrisindeki kulenin imalatı tamamlandı.

Yüzde 80’i tamam, 8 şeritli olacak! Kanal İstanbul’un ilk köprüsü Sazlıdere havadan görüntülendi

KULELER 196 METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 1 Temmuz 2026’da yapılan açıklamaya göre doğu ve batıdaki kuleler 196 metre yüksekliğe ulaştı ve proje genelindeki fiziksel ilerleme yüzde 80’in üzerine çıktı. Sazlıdere Köprüsü, tamamlandığında ana açıklığı 440 metre olan gergin eğik askılı bir köprü olacak. Ana açıklığın iki yanında 210’ar metrelik yan açıklıklar bulunacak. Bu bölümlerle köprünün toplam uzunluğu 860 metreye ulaşacak.

Yüzde 80’i tamam, 8 şeritli olacak! Kanal İstanbul’un ilk köprüsü Sazlıdere havadan görüntülendi

8 ŞERİTLİ OLARAK TASARLANDI

46 metre genişliğinde ve 4 gidiş, 4 geliş olmak üzere toplam 8 şeritli olarak tasarlanan köprüde toplam 136 eğik askı halatı ve bu halatların bağlanacağı 272 ankraj bulunacak. Yaklaşım viyadükleri de eklendiğinde toplam uzunluk 1 kilometre 618 metre olacak.

Yüzde 80’i tamam, 8 şeritli olacak! Kanal İstanbul’un ilk köprüsü Sazlıdere havadan görüntülendi

YÜKSEKLİKTE İKİNCİ SIRADA

Kule yüksekliği bakımından İstanbul’un en yüksek ikinci köprüsü olacak olan Sazlıdere Köprüsü’nün kuleleri 196 metreye ulaşırken, İstanbul’un mevcut en yüksek köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün kule yüksekliği yaklaşık 330 metre. Diğer köprüler ile Karşılaştırıldığında Sazlıdere Köprüsü’nün 196 metrelik kuleleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün denizden 165 metre yüksekliğindeki kulelerini de geride bırakacak.

Yapı Kule Yüksekliği (metre) Denizden Yüksekliği (metre) Sazlıdere Köprüsü 196 - Yavuz Sultan Selim Köprüsü ~330 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü - 165

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İstanbul Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIİstanbul

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