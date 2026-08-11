Microsoft'un yapay zekâ araştırmacılarının da yer aldığı ekip tarafından geliştirilen MatrAIx, ürün ve yapay zekâ sistemlerinin gerçek kullanıcılarla buluşmadan önce sanal kullanıcılar tarafından test edilmesini amaçlıyor.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan, işletim sistemleri, yazılım, bulut bilişim ve yapay zekâ alanlarında ürün ve hizmetler geliştiren, dünya genelinde bireysel ve kurumsal milyonlarca kullanıcıya ulaşan teknoloji devi Microsoft'tan çok büyük bir yapay zekâ hamlesi geldi.

Microsoft'un yapay zekâ araştırmacılarının da yer aldığı ekip tarafından geliştirilen MatrAIx, ürün ve yapay zekâ sistemlerinin gerçek kullanıcılarla buluşmadan önce sanal kullanıcılar tarafından test edilmesini amaçlıyor. Değişen ve gelişen teknolojilerle birlikte yapay zekâ personaları, ajanları ve benzeri sistemler oluşturulmaya devam ediyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Toyota 508 bin aracını geri çağırıyor! İşte hayati risk olan model

8,3 MİLYAR YAPAY ZEKÂ PERSONASI

Bu büyük projenin merkezinde ise farklı yaş, bölge, meslek, eğitim, kişilik ve ilgi alanlarını temsil eden 8,3 milyar yapay zekâ personasından oluşan sanal bir nüfus bulunuyor. MatrAIx çalışmasında tam tamına 600 bin persona bulunuyor. Gerçek insanlardan elde edilen kamuya açık verilerle oluşturulan bu algoritmik altyapı, sentetik olarak üretilen profillerle bir araya getiriliyor.

Film gerçek oldu! Yapay zekâ 8,3 milyar sanal insanla Matrix gibi bir dünya kurdu

Peki, bu sanal kullanıcıların özellikleri neler? Birçok chatbot'un özelliğine sahip olan bu sanal kullanıcılar; anketlere katılabiliyor, yapay zekâ sohbet botlarıyla konuşabiliyor, internet sitelerinde gezinebiliyor ve mobil ya da masaüstü uygulamalarını gerçek kullanıcılar gibi deneyebiliyor.

TESTLER BAŞARILI İLERLİYOR

Yapılan testlere göre MatrAIx'in performansı gayet iyi bir konumda. Yapılan testlerde personaların kendilerine verilen davranış özelliklerini yüzde 91,5 oranında doğru şekilde yansıttığı belirtildi. Ancak araştırmacılar, sanal kullanıcıların gerçek insanların yerini tamamen alamayacağını ve elde edilen önemli sonuçların gerçek kullanıcılarla doğrulanması gerektiğini vurguluyor.

Film gerçek oldu! Yapay zekâ 8,3 milyar sanal insanla Matrix gibi bir dünya kurdu

MatrAIx projesinin asıl amacı, ürünleri piyasaya sunulmadan önce sanal kullanıcılarla test ederek muhtemel sorunları ve kullanıcı davranışlarını önceden ortaya çıkarmak. Böylelikle markalar ve şirketler, ürünle ilgili nasıl bir yol izleyeceklerini önceden belirleyebiliyor. Bu durum, küresel şirketler için önemli bir tasarruf sağlarken gerçek kullanıcılarla yapılan araştırmalara olan ihtiyacı da azaltıyor.

Adeta Matrix filmindeki gibi bir dünya oluşturulurken yapay zekânın gelecekte nasıl bir yer edineceği ise merak konusu oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası